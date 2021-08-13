«Не|видиме життя». У Софії Київській відкрилась масштабна міжнародна фотовиставка

Центральною темою фотоподії стане інклюзивність та безбар’єрність у сучасному суспільстві

Із 12 до 25 серпня у Києві триватиме п’ятий щорічний фотографічний ярмарок Photo Kyiv 2021. Цього року він відбудеться просто неба в Національному заповіднику «Софія Київська» та пройде у форматі виставки фоторобіт «Невидиме життя». Про це повідомила директорка Департаменту культури Київської міської держадміністрації Яна Барінова.

«Центральною темою цієї наймасштабнішої міжнародної фотоподії України стане інклюзивність та безбар’єрність у сучасному суспільстві. Фотовиставка напрочуд актуальна саме сьогодні, в часи випробувань пандемією і локдаунами, коли кожному з нас складно залишатися сильним та спокійним. Ми можемо повчитися вмінню цінувати життя у героїв цьогорічних фотосюжетів», – сказала Яна Барінова.

За її словами, основна ідея проєкту – привернути увагу фотомайстрів і відвідувачів до таких цінностей як повага, прийняття, співчуття, відкритість та співпереживання. Українські та міжнародні фотографи спробували розкрити низку суспільно значущих тем через свої об’єктиви, до яких потрапили поранені ветерани АТО, ООС та Євромайдану, самотні літні люди, діти із синдромом Дауна та іншими інклюзіями, ромська громада тощо.

Також директорка Департаменту культури КМДА зазначила, що виставка слугуватиме своєрідним закликом об’єднувати зусилля задля створення доступного середовища в країні за допомогою мистецтва і культури.

Протягом міжнародної фотоподії відбудуться освітні онлайн-заходи – круглі столи, дискусії та artist’s talks, у яких візьмуть участь фахівці з питання інклюзії, мистецтвознавці, експерти з фотографії, представники державних інституцій культури, фіналісти Photo Kyiv 2021.

Виставка є безкоштовною (відвідувачі сплачують тільки вартість вхідного квитка до Софії Київської).

Photo Kyiv 2021 відбудеться за підтримки першої леді України – Олени Зеленської. Серед партнерів міжнародної фотоподії – Департамент культури КМДА, а також посольства Нідерландів і Швейцарії.

Міжнародна фотовиставка Photo Kyiv проходить в Києві 5-й рік поспіль. На Open Call відгукнулось 89 фотографів із 15 країн світу, які представили дуже різне бачення безбар’єрності та інклюзії із України, Канади, Бельгії, США, Франції, Туреччини, Польщі, Грузії, Швейцарії, Молдови, Азербайджану, Італії, Бразилії, Нідерландів, Іспанії.

Участь у Photo Kyiv 2021 беруть 5 спецпроєктів, серед яких культовий проєкт «Паспорт» українського метра документальної фотографії Олександра Чекменьова, троє закордонних фотопроєктів від Марінка Масеус (Нідерланди), Гуідо Клумпе (Німеччина), Мері Беррідж (США) і фотосерія Романа Пашковського під назвою «Код незламності: реальні історії сучасних героїв» від партнера Photo Kyiv 2021, благодійного фонду Favbet Foundation.