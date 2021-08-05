  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На ВДНГ з’явиться Павільйон культури (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У майбутньому Павільйоні культури тривають ремонтні роботи - На ВДНГ з’явиться Павільйон культури (фото)
    У майбутньому Павільйоні культури тривають ремонтні роботи
    Фото: ВДНГ

    У жовтні в Павільйоні культури відкриється велика мультимедійна виставка

    У павільйоні № 13 ВДНГ – колишньому павільйоні вугільної промисловості – буде створено Павільйон культури. Про це повідомляється на сторінці ВДНГ у Facebook.

    Павільйон культури буде не тільки допомагати народженню важливих культурних ініціатив, а й надавати їм всебічну підтримку і простір для реалізації власних проєктів.

    Вже у жовтні тут відкриється велика мультимедійна виставка «Корисні копалини: виставка опер в павільйоні спогадів». В основі проєкту – цикл з трьох сучасних опер, поставлених агенцією «Ухо» у Національній опері України у 2016–2018 рр.

    Презентація майбутньої програми інституції та проєкту ревіталізації будівлі відбудеться 4–5 вересня 2021 року. До того в павільйоні триватимуть ремонтні роботи.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    На ВДНГ з’явиться Павільйон культури (фото)
    На ВДНГ з’явиться Павільйон культури (фото)
    На ВДНГ з’явиться Павільйон культури (фото)
    На ВДНГ з’явиться Павільйон культури (фото)
    На ВДНГ з’явиться Павільйон культури (фото)
    На ВДНГ з’явиться Павільйон культури (фото)
    На ВДНГ з’явиться Павільйон культури (фото)

    Як повідомлялося, що незабаром на ВДНГ відкриється урбан-парк, який стане частиною майбутнього спортивного кластера.

    2 серпня на столичному ВДНГ відкрилася оновлена після реконструкції оранжерея.

    Раніше президент Володимир Зеленський оголосив про створення Президентського університету, який готуватиме «людей майбутнього», та підписав відповідний указ. Будівництво президентського університету передбачено на території державного «Експоцентру України» (ВДНГ, Київ). Вартість будівництва університету оцінюють у понад 7 млрд грн.

    Читайте також: Цирк чи університет: нову ініціативу Зеленського висміяли в соцмережах
    Теги: Київ культура виставка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На ВДНГ з’явиться Павільйон культури (фото)