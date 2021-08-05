На ВДНГ з’явиться Павільйон культури (фото)

У жовтні в Павільйоні культури відкриється велика мультимедійна виставка

У павільйоні № 13 ВДНГ – колишньому павільйоні вугільної промисловості – буде створено Павільйон культури. Про це повідомляється на сторінці ВДНГ у Facebook.

Павільйон культури буде не тільки допомагати народженню важливих культурних ініціатив, а й надавати їм всебічну підтримку і простір для реалізації власних проєктів.

Вже у жовтні тут відкриється велика мультимедійна виставка «Корисні копалини: виставка опер в павільйоні спогадів». В основі проєкту – цикл з трьох сучасних опер, поставлених агенцією «Ухо» у Національній опері України у 2016–2018 рр.

Презентація майбутньої програми інституції та проєкту ревіталізації будівлі відбудеться 4–5 вересня 2021 року. До того в павільйоні триватимуть ремонтні роботи.

Як повідомлялося, що незабаром на ВДНГ відкриється урбан-парк, який стане частиною майбутнього спортивного кластера.

2 серпня на столичному ВДНГ відкрилася оновлена після реконструкції оранжерея.

Раніше президент Володимир Зеленський оголосив про створення Президентського університету, який готуватиме «людей майбутнього», та підписав відповідний указ. Будівництво президентського університету передбачено на території державного «Експоцентру України» (ВДНГ, Київ). Вартість будівництва університету оцінюють у понад 7 млрд грн.