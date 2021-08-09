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    Міфічні тварини і танцюючі балерини: до 30-річчя Незалежності в Києві відкриється дивовижна виставка

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    Виставка &laquo;У Всесвіті Марії Примаченко&raquo; триватиме місяць - Міфічні тварини і танцюючі балерини: до 30-річчя Незалежності в Києві відкриється дивовижна виставка
    Виставка «У Всесвіті Марії Примаченко» триватиме місяць
    Фото: Співоче

    Масштабна квіткова виставка створена за мотивами творчості української художниці Марії Примаченко

    20 серпня у столичному парку «Співоче» на вул. Лаврській, 31 відбудеться відкриття виставки квітів «У Всесвіті Марії Примаченко», що присвячена 30-річчю Незалежності України. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    За інформацією організаторів, буде представлено понад 300 тисяч квітів-однорічників, серед яких бегонії, колеуси, петунії, альтернатери тощо. З них створять картини та 3D композиції за мотивами творчості української художниці Марії Примаченко: міфічних тварин, дивовижних птахів, квітів і сюжети сільського побуту в сучасній інтерпретації.

    Окремою родзинкою виставки стануть масштабні фігури танцюючих балерин, які рухатимуться за допомогою спеціальної аніматроніки.

    «У цьому році наша країна відзначає ювілей незалежності і нам важливо було не просто підготувати цікавий проект, а й зробити свій внесок у популяризацію українського мистецтва. Обираючи тему для виставки, ми перебрали безліч варіантів і дійшли висновку, що знаковим представником народного мистецтва була і лишається Марія Примаченко. Тому свої композиції ми створювали, надихаючись її роботами», – розповів організатор виставки Денис Погорєлко.

    Виставка триватиме до 19 вересня.

    Як повідомлялося, біля Офісу президента України на вулиці Банковій встановили артлокацію – дитячий майданчик, оформлений за мотивами творів відомої української художниці Марії Примаченко.

    У мережі розкритикували встановлені біля Офісу президента фігури. У коментарях користувачі зазначають, що це «колективний портрет Офісу президента», а також жартують – «Велике будівництво» перейшло на новий рівень.

    Нагадаємо, уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці Незалежності України. Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапора України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект «Найбільший державний прапор України», а також у дипломатичних установах за кордоном.

    На самі урочистості прогнозується витратити близько 100 млн грн. Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію низки об’єктів.


    Теги: Київ День Незалежності виставка квіти
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    Міфічні тварини і танцюючі балерини: до 30-річчя Незалежності в Києві відкриється дивовижна виставка