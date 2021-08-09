Міфічні тварини і танцюючі балерини: до 30-річчя Незалежності в Києві відкриється дивовижна виставка

Масштабна квіткова виставка створена за мотивами творчості української художниці Марії Примаченко

20 серпня у столичному парку «Співоче» на вул. Лаврській, 31 відбудеться відкриття виставки квітів «У Всесвіті Марії Примаченко», що присвячена 30-річчю Незалежності України. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

За інформацією організаторів, буде представлено понад 300 тисяч квітів-однорічників, серед яких бегонії, колеуси, петунії, альтернатери тощо. З них створять картини та 3D композиції за мотивами творчості української художниці Марії Примаченко: міфічних тварин, дивовижних птахів, квітів і сюжети сільського побуту в сучасній інтерпретації.

Окремою родзинкою виставки стануть масштабні фігури танцюючих балерин, які рухатимуться за допомогою спеціальної аніматроніки.

«У цьому році наша країна відзначає ювілей незалежності і нам важливо було не просто підготувати цікавий проект, а й зробити свій внесок у популяризацію українського мистецтва. Обираючи тему для виставки, ми перебрали безліч варіантів і дійшли висновку, що знаковим представником народного мистецтва була і лишається Марія Примаченко. Тому свої композиції ми створювали, надихаючись її роботами», – розповів організатор виставки Денис Погорєлко.

Виставка триватиме до 19 вересня.

Як повідомлялося, біля Офісу президента України на вулиці Банковій встановили артлокацію – дитячий майданчик, оформлений за мотивами творів відомої української художниці Марії Примаченко.

У мережі розкритикували встановлені біля Офісу президента фігури. У коментарях користувачі зазначають, що це «колективний портрет Офісу президента», а також жартують – «Велике будівництво» перейшло на новий рівень.

Нагадаємо, уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці Незалежності України. Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапора України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект «Найбільший державний прапор України», а також у дипломатичних установах за кордоном.

На самі урочистості прогнозується витратити близько 100 млн грн. Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію низки об’єктів.



