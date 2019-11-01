Невідомі обстріляли трамвай на швидкісній лінії в Києві (фото)



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В результаті обстрілу розбито віконне скло трамвая Фото: Дмитро Левченко, Facebook

Правоохоронці з'ясовують обставини обстрілу трамвая і розшукують зловмисників

У четвер, 31 жовтня, близько 23:00 невідомі обстріляли трамвай на Борщагівській швидкісній лінії.

Про це повідомив гендиректора комунального підприємства «Київпастранс» Дмитро Левченко на своїй сторінці у Facebook.

«Якби випадково не завадила металева перетинка за склом - були б і людські жертви... На щастя, ніхто не постраждав, окрім нашого з вами транспорту...» - написав він.

Левченко бідкається, що тепер за кошти, які мали витратити на новий транспорт, змушені ремонтувати зіпсований трамвай.

Випадком обстрілу трамвая уже займаються правоохоронці, додав гендиректора Київпастрансу.

Як повідомлялося, за рахунок проекту модернізації міського транспорту Києва шляхом залучення коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку місто придбає 40 сучасних модульних трамвайних вагонів довжиною 30-34 метри. Міжнародна фінансова інституція виділить на це 70 млн євро.

Також 24 жовтня депутати Київради прийняли рішення про поповнення парку рухомого складу метрополітену новими сучасними вагонами. Столиця має намір придбати до 50 новеньких вагонів на загальну суму до 50 мільйонів євро.