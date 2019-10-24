Для київської підземки закуплять близько 50 нових вагонів за 50 млн євро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кредит на покупку вагонів надасть ЄБРР

Сьогодні, 24 жовтня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про поповнення парку рухомого складу метрополітену новими сучасними вагонами.

Торік Київським метрополітеном перевезено майже 500 мільйонів пасажирів. Інвентарний парк вагонів налічує 821 одиницю. Щоденно в годину пік на лінії випускається 546 вагонів. Зважаючи на попит даного виду транспорту, місту необхідні додаткові одиниці. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Відтак, столиця має намір придбати до 50 новеньких вагонів на загальну суму до 50 мільйонів євро.

У мерії кажуть, це забезпечить більш якісне та швидше переміщення містом. А також дозволить зменшити навантаження на наземний транспорт, що у свою чергу покращить екологічну ситуацію в столиці.

Планується, що кошти на придбання рухомого складу метрополітену, у рамках відповідної угоди, надасть Європейський банк реконструкції та розвитку.

Рішення підтримали 67 депутатів Київради.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку готовий ухвалити рішення про відкриття кредитної лінії «Київському метрополітену» для закупівлі нових вагонів. Розмір кредиту встановлений на рівні 50 мільйонів євро. За ці гроші буде придбано 50 вагонів метро (10 складів).