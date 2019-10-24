Київ придбає 40 трамвайних вагонів



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Сучасні модульні трамвайні вагони закуплять за кошти ЄБРР

У четвер, 24 жовтня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення, яке передбачає оновлення трамвайного парку столиці. За це проголосували 66 депутатів Київради.

Протяжність трамвайних колій у Києві становить понад 230 км. Щоденно на лінію виходить більш як 300 трамвайних вагонів КП «Київпастранс». Минулого року послугами комунального підприємства скористалися 389,9 млн пасажирів. Нормативний строк використання трамвайних вагонів складає 15 років, а фактично, більшість з них експлуатуються удвічі довше. Тому надважливо придбати нові трамвайні вагони. Про це повідомляє пресслужба Київради.

За рахунок проекту модернізації міського транспорту Києва шляхом залучення коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку можна буде придбати 40 сучасних модульних трамвайних вагонів довжиною 30-34 метри. Міжнародна фінансова інституція може виділити 70 млн євро.

Сучасні трамвайні вагони з низьким рівнем підлоги, які планується закупити, забезпечують європейські вимоги до якості пасажирських перевезень. Зокрема гарантують зручність посадки й висадки пасажирів, вони пристосовані для обслуговування пасажирів з особливими потребами. Також у нових вагонах є можливість енергозбереження до 40% у порівнянні з існуючим старим рухомим складом.

Як повідомлялося, 24 жовтня депутати прийняли рішення про поповнення парку рухомого складу метрополітену новими сучасними вагонами. Столиця має намір придбати до 50 новеньких вагонів на загальну суму до 50 мільйонів євро.