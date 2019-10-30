До зимових свят жетони зникнуть із київської підземки



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Столичний метрополітен виводить жетони з обігу

На сьогодні лише 13% пасажирів столичного метро користуються жетонами для оплати проїзду.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

«І зовсім скоро ця цифра зміниться на нуль. До зимових свят QR-квиток для разових поїздок повністю замінить застарілий пластик», - заявили у метрополітені.

Там нагадали, що вже сьогодні можна користуватися електронним квитком, а при його поповненні на 50 поїздок отримати вартість кожної 6,5 грн.

Раніше повідомлялося, що із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті, яку створено для зручності пасажирів.

Тому він вважає доцільним перенести дату запуску єдиного електронного квитка, «щоб 1 листопада 2019 року місто не перетворилося у суцільний хаос».

18 жовтня Пабат повідомив, що київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року. Запуск передбачається протягом 3-6 місяців.

Згодом радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столична влада планує офіційно впровадити електронний квиток у метрополітені і наземному громадському транспорті з квітня 2020 року.

Кияни просять зберегти до 1 листопада 2019 року жетони в метро.

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