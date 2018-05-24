Невідомі порізали банери фіналу Ліги чемпіонів на Хрещатику

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Фото: Типичный Киев, Facebook Вандали порізали банери

Порізані банери кияни побачили сьогодні вранці

У центрі Києва на Хрещатику невідомі порізали банери фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Типичный Киев» у Facebook.

«В центрі Києва вандали порізали банери фіналу Ліги чемпіонів. Чим керуються ці люди?» - йдеться в повідомленні.

Порізані банери кияни побачили сьогодні, 24 травня, вранці.

У коментарях користувачі обурюються таким вчинком.

Нагадаємо, сьогодні відбулося урочисте відкриття містечка «Фестиваль чемпіонів» на Хрещатику.

Під час відкриття містечка «Фестиваль чемпіонів» на Хрещатику киянам та гостям столиці представили Кубки Ліги чемпіонів УЄФА, які повернулися до Києва після туру українськими містами. Почесні трофеї несли Амбасадор Ліги чемпіонів УЄФА Ія Андрущак і колишній захисник італійського «Мілану», віце-чемпіон світу з футболу 1998 року Кафу.

Раніше УЄФА оприлюднила програму «Фестивалю чемпіонів», який прийматиме гостей у Києві з 24 до 27 травня.

Фінал Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Реалом» відбудеться в Києві 26 травня на НСК «Олімпійський».

Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу.