Невідомі «замінували» станції метро «Театральна» і «Золоті ворота»



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Станція «Театральна» і пересадка на «Золоті ворота» закриті для пасажирів

Сьогодні, 1 серпня, близько 12:30 закрилися на вхід та вихід станція метро «Театральна» та пересадка на станцію «Золоті ворота».

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Станція «Театральна» + пересадка зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування», - йдеться в повідомленні.

У метрополітені повідомляють про закриття станцій «Театральна» і «Золоті ворота» з технічних причин.

Наразі правоохоронцями проводиться перевірка станцій на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 17 липня надійшло повідомлення про мінування станції метро «Палац спорту».

21 червня близько 12-ї години зачинилися на вхід та вихід станції метро «Олімпійська», «Печерська», «Гідропарк», «Золоті ворота» та пересадка на «Театральну». Вранці близько 10-ї години було зачинено на вхід та вихід станцію «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності».

Всі повідомлення виявилися хибними.