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    Невідомі «замінували» станції метро «Театральна» і «Золоті ворота»

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    Невідомі «замінували» станції метро «Театральна» і «Золоті ворота»

    Станція «Театральна» і пересадка на «Золоті ворота» закриті для пасажирів

    Сьогодні, 1 серпня, близько 12:30 закрилися на вхід та вихід станція метро «Театральна» та пересадка на станцію «Золоті ворота».

    Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    «Станція «Театральна» + пересадка зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування», - йдеться в повідомленні.

    У метрополітені повідомляють про закриття станцій «Театральна» і «Золоті ворота» з технічних причин.

    Наразі правоохоронцями проводиться перевірка станцій на наявність вибухонебезпечних предметів.

    Нагадаємо, 17 липня надійшло повідомлення про мінування станції метро «Палац спорту»

    21 червня близько 12-ї години зачинилися на вхід та вихід станції метро «Олімпійська», «Печерська», «Гідропарк», «Золоті ворота» та пересадка на «Театральну». Вранці близько 10-ї години було зачинено на вхід та вихід станцію «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності».

    Всі повідомлення виявилися хибними.

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