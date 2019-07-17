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    Новини

    Невідомі «замінували» одну з центральних станцій столичного метро

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    Станцію &laquo;Палац спорту&raquo; зачинено на вхід та вихід - Невідомі «замінували» одну з центральних станцій столичного метро
    Станцію «Палац спорту» зачинено на вхід та вихід

    Правоохоронці перевіряють станцію на наявність вибухонебезпечних предметів

    Сьогодні, 17 липня, близько 15:30 надійшло повідомлення про мінування станції метро «Палац спорту». Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Наразі зачинено на вхід та вихід станцію «Палац спорту» і пересадку на станцію «Площа Льва Толстого».

    «Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Перепрошуємо за незручності!» - йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці перевіряють станцію на наявність вибухонебезпечних предметів.

    Нагадаємо, 21 червня близько 12-ї години зачинилися на вхід та вихід станції метро «Олімпійська», «Печерська», «Гідропарк», «Золоті ворота» та пересадка на «Театральну». Вранці близько 10-ї години було зачинено на вхід та вихід станцію «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності».

    Всі повідомлення виявилися хибними.

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