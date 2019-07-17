Невідомі «замінували» одну з центральних станцій столичного метро
Правоохоронці перевіряють станцію на наявність вибухонебезпечних предметів
Сьогодні, 17 липня, близько 15:30 надійшло повідомлення про мінування станції метро «Палац спорту». Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».
Наразі зачинено на вхід та вихід станцію «Палац спорту» і пересадку на станцію «Площа Льва Толстого».
«Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Перепрошуємо за незручності!» - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці перевіряють станцію на наявність вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, 21 червня близько 12-ї години зачинилися на вхід та вихід станції метро «Олімпійська», «Печерська», «Гідропарк», «Золоті ворота» та пересадка на «Театральну». Вранці близько 10-ї години було зачинено на вхід та вихід станцію «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності».
Всі повідомлення виявилися хибними.