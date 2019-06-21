У Києві «заміновано» ще низку станцій метро



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Станцію «Хрещатик» перевірено та відчинено для роботи

Сьогодні, 21 червня, близько 12-ї години зачинилися на вхід та вихід станції метро «Олімпійська», «Печерська», «Гідропарк», «Золоті ворота» та пересадка на «Театральну». Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

Такі заходи пов’язані з анонімним повідомленням про мінування.

Станцію «Хрещатик» перевірено та відчинено для роботи у звичайному режимі.

Нагадаємо, сьогодні вранці близько 10-ї години було зачинено на вхід та вихід станцію «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності».

Як повідомлялося, 20 червня невідомі повідомили про мінування будівлі Центральної виборчої комісії.