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    У Києві «заміновано» ще низку станцій метро

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    У Києві «заміновано» ще низку станцій метро

    Станцію «Хрещатик» перевірено та відчинено для роботи

    Сьогодні, 21 червня, близько 12-ї години зачинилися на вхід та вихід станції метро «Олімпійська», «Печерська», «Гідропарк», «Золоті ворота» та пересадка на «Театральну». Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Такі заходи пов’язані з анонімним повідомленням про мінування.

    Станцію «Хрещатик» перевірено та відчинено для роботи у звичайному режимі.

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    Нагадаємо, сьогодні вранці близько 10-ї години було зачинено на вхід та вихід станцію «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності».

    Як повідомлялося, 20 червня невідомі повідомили про мінування будівлі Центральної виборчої комісії.

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