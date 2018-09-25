Невідомий «замінував» McDonald's на Хрещатику
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Розсилка
Фото: Інформатор
Біля ресторану чергували рятувальники
Всі відвідувачі ресторану були евакуйовані
У понеділок, 24 вересня, невідомий повідомив про мінування McDonald's, який розташований на вулиці Хрещатик, 19а.
Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 22:20. Про це повідомляє Інформатор.
За словами співробітників поліції, весь персонал і всі відвідувачі ресторану були евакуйовані. Велося обстеження приміщень вибухотехніками і кінологами.
На місці чергували медики та пожежники.
Розшукується чоловік, який повідомив про замінування. Відомо також, що дзвінок був здійснений з мобільного телефону.