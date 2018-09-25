Невідомий «замінував» McDonald's на Хрещатику



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Фото: Інформатор Біля ресторану чергували рятувальники

Всі відвідувачі ресторану були евакуйовані

У понеділок, 24 вересня, невідомий повідомив про мінування McDonald's, який розташований на вулиці Хрещатик, 19а.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 22:20. Про це повідомляє Інформатор.

За словами співробітників поліції, весь персонал і всі відвідувачі ресторану були евакуйовані. Велося обстеження приміщень вибухотехніками і кінологами.

На місці чергували медики та пожежники.

Розшукується чоловік, який повідомив про замінування. Відомо також, що дзвінок був здійснений з мобільного телефону.