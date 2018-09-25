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    Невідомий «замінував» McDonald's на Хрещатику

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    Біля ресторану чергували рятувальники - Невідомий «замінував» McDonald's на Хрещатику
    Фото: Інформатор
    Біля ресторану чергували рятувальники

    Всі відвідувачі ресторану були евакуйовані

    У понеділок, 24 вересня, невідомий повідомив про мінування McDonald's, який розташований на вулиці Хрещатик, 19а.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 22:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами співробітників поліції, весь персонал і всі відвідувачі ресторану були евакуйовані. Велося обстеження приміщень вибухотехніками і кінологами.

    На місці чергували медики та пожежники.

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    Невідомий «замінував» McDonald's на Хрещатику
    Невідомий «замінував» McDonald's на Хрещатику
    Невідомий «замінував» McDonald's на Хрещатику
    Невідомий «замінував» McDonald's на Хрещатику
    Невідомий «замінував» McDonald's на Хрещатику
    Невідомий «замінував» McDonald's на Хрещатику
    Фото: Інформатор

    Розшукується чоловік, який повідомив про замінування. Відомо також, що дзвінок був здійснений з мобільного телефону.

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