Невідомий «замінував» столичний ринок: евакуйовано близько тисячі людей

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Правоохоронці спрямовують зусилля на встановлення та затримання людини, яка повідомила про вибухівку

Сьогодні, 29 травня, об 11:15 до поліції Києва від жінки надійшло повідомлення про вибухівку на ринку по вулиці Попудренка в Деснянському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління та фахівці вибухотехнічних служб, кінологи із службовими собаками та рятувальники.

З місця події евакуювали близько 1000 осіб.

Після ретельної перевірки працівники вибухотехнічної служби не знайшли будь-яких вибухових предметів чи речовин, тож ринок відновив роботу.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. За скоєння такого правопорушення передбачено до шести років розбавлення волі. Оперативники працюють над встановленням псевдомінера.

Нагадаємо, 26 травня у Києві побили військового пенсіонера, який під час конфлікту невідомої жінки із продавцями ринку на метро Лісова заступився за останню.

Правоохоронці затримали чоловіка, який побив військового пенсіонера на ринку поблизу станції метро «Лісова». Затриманий – громадянин іншої держави, 1994 року народження. Кримінальне провадження розслідується за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

27 травня до кіоска біля станції метро «Лісова» у Києві, де 26 травня побили військового пенсіонера, прийшли радикали, які почали громити кіоски, ламати ролети. Сталася сутичка з поліцією.

Після погрому столична поліція затримала 34 особи.