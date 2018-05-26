У Києві затримали іноземця, який побив військового пенсіонера

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Фото: Антон Геращенко / Facebook Поліція затримала іноземця, що побив військового пенсіонера на столичному ринку

Зловмисника доставили до Деснянського управління поліції

Правоохоронці затримали чоловіка, який побив військового пенсіонера на ринку поблизу станції метро «Лісова».

Про це повідомляє прес-служба київської поліції.

«Подія сталася вчора на ринку. Під час конфлікту чоловік із кулаками накинувся на потерпілого, який заступився за жінку, і потім втік з місця події», - йдеться в повідомленні.

Зловмисника доставили до Деснянського управління поліції. З ним спілкуються слідчі.

Кримінальне провадження розслідується за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що затриманий – громадянин іншої держави, 1994 року народження.

Найближчим часом за погодженням із процесуальним керівником буде вирішене питання про оголошення йому підозри у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєння такого злочину йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві побили військового пенсіонера, який під час конфлікту невідомої жінки із продавцями ринку на метро Лісова заступився за останню.