У Києві затримали іноземця, який побив військового пенсіонера
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Зловмисника доставили до Деснянського управління поліції
Правоохоронці затримали чоловіка, який побив військового пенсіонера на ринку поблизу станції метро «Лісова».
Про це повідомляє прес-служба київської поліції.
«Подія сталася вчора на ринку. Під час конфлікту чоловік із кулаками накинувся на потерпілого, який заступився за жінку, і потім втік з місця події», - йдеться в повідомленні.
Зловмисника доставили до Деснянського управління поліції. З ним спілкуються слідчі.
Кримінальне провадження розслідується за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Повідомляється, що затриманий – громадянин іншої держави, 1994 року народження.
Найближчим часом за погодженням із процесуальним керівником буде вирішене питання про оголошення йому підозри у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєння такого злочину йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві побили військового пенсіонера, який під час конфлікту невідомої жінки із продавцями ринку на метро Лісова заступився за останню.