Кількість затриманих через погром на столичному ринку збільшилася



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: hromadske.ua Силовий демонтаж кіосків на ринку

Загалом до управління поліції доставили 34 особи

У неділю, 27 травня, столична поліція затримала 34 осіб після погрому торгової точки на ринку біля станції метро «Лісова» у Києві. Нові дані про затриманих оприлюднила поліція, раніше повідомлялося про 10 затриманих.

«Загалом до управління поліції доставили 34 особи: із ними спілкуються правоохоронці для встановлення всіх обставин події», - сказано у повідомленні.

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко заявив, що поліція має вивчити записи відеонагляду, зокрема і ті, що розміщені у мережі Інтернет.

У свою чергу лідер організації «С14» Євген Карась заявив, що поліція затримувала людей у радіусі 1 кілометра від демонтованого кіоску. За його словами, двом бійцям «Правого сектору» «хочуть дати три доби і тримати до суду, ще двох ніби відпускають; також хочуть тримати три доби ніби активіста «Азову».

Карась заявив, що близько половини затриманих під вечір неділі відпустили, причому «близько десяти затриманих абсолютно випадкові перехожі та охоронці з ларьків поруч метро, їх пакували за воєнізований одяг, сильно били».

Лідер організації «С14» також підтвердив затримання трьох членів його організації, яких, за його словами, «затримали значно пізніше, коли самі йшли до РУВС на підтримку затриманих». Карась уточнив, що «двох випустили, одному вручили повістку, бо знайшли газовий балончик».

Керівник «С14» також знову підкреслив, що його організація не брала участі у погромі кіоска на ринку.

Раніше сьогодні, до кіоска біля станції метро «Лісова» у Києві, де 26 травня побили військового пенсіонера, прийшли радикали, які почали громити кіоски, ламати ролети. Сталася сутичка поліцією.

Нагадаємо, у Києві побили військового пенсіонера, який під час конфлікту невідомої жінки із продавцями ринку на метро Лісова заступився за останню.

Правоохоронці затримали чоловіка, який побив військового пенсіонера на ринку поблизу станції метро «Лісова».

Кримінальне провадження розслідується за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що затриманий – громадянин іншої держави, 1994 року народження.