Активісти С14 влаштували погром на столичному ринку, де побили пенсіонера

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Фото: hromadske.ua Демонтаж кіосків на ринку

Активісти С14 підключились до конфлікту на столичному ринку

До кіоска біля станції метро «Лісова» у Києві, де 26 травня побили військового пенсіонера, прийшли представники праворадикальної організації С14. Почалася сутичка з правоохоронцями. Про це інформує «Громадське».

За його даними, учасники С14 почали громити кіоски, ламати ролети. Поліція застосувала газ, після чого чоловіки почали кидати камінням у бік правоохоронців.

Наразі невідомо, чи ті кіоски, які потрапили під розгром, насправді належать учасникам побиття пенсіонера.

Раніше сьогодні стало відомо, що на ринку біля станції метро «Лісова» демонтують вивіску кіоска, біля якого стався конфлікт 25 травня, коли продавець вдарив військового пенсіонера.

Нагадаємо, у Києві побили військового пенсіонера, який під час конфлікту невідомої жінки із продавцями ринку на метро Лісова заступився за останню.

Правоохоронці затримали чоловіка, який побив військового пенсіонера на ринку поблизу станції метро «Лісова».

Кримінальне провадження розслідується за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що затриманий – громадянин іншої держави, 1994 року народження.