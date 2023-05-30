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Атака дронів на столицю: Кличко побував у пошкодженому будинку (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів на столицю: Кличко побував у пошкодженому будинку (фото, відео)
фото: Віталій Кличко/Телеграм

Наразі рятувальники вивчають рівень пошкоджень будівлі 

Мер Києва Віталій Кличко приїхав до будинку в Голосіївському районі, який вночі постраждав через атаку РФ.

«Побував біля 24-поверхового будинку в Голосіївському районі, куди вночі влучили уламки російського дрону. В будинку сталася пожежа, зруйновані квартири на верхніх поверхах. Пошуково-рятувальні роботи завершені. КАРС почав розбирати аварійні елементи будинку.
Вивозять із двору пошкоджені автівки мешканців. Постраждало 12 квартир. А жаль одна людина загинула. 12 людей було травмовано, п’ятеро з них перебувають і лікарні зараз. Зараз проходять дослідження завалів» – сказав Кличко.

Мер міста також уточнив, що наразі рятувальники вивчають рівень пошкоджень будівлі на скільки швидко вона може бути відновлена.

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Нагадаємо, у ніч на 30 травня російські окупанти запустили по столиці України 31 дрон-камікадзе, 29 із них вдалося знищити.

Як повідомлялося, цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі, одна людина загинула.

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Теги: Віталій Кличко Київ рятувальники безпілотник

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