Атака дронів на столицю: Кличко побував у пошкодженому будинку (фото, відео)

Наразі рятувальники вивчають рівень пошкоджень будівлі

Мер Києва Віталій Кличко приїхав до будинку в Голосіївському районі, який вночі постраждав через атаку РФ.

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«Побував біля 24-поверхового будинку в Голосіївському районі, куди вночі влучили уламки російського дрону. В будинку сталася пожежа, зруйновані квартири на верхніх поверхах. Пошуково-рятувальні роботи завершені. КАРС почав розбирати аварійні елементи будинку.

Вивозять із двору пошкоджені автівки мешканців. Постраждало 12 квартир. А жаль одна людина загинула. 12 людей було травмовано, п’ятеро з них перебувають і лікарні зараз. Зараз проходять дослідження завалів» – сказав Кличко.

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Мер міста також уточнив, що наразі рятувальники вивчають рівень пошкоджень будівлі на скільки швидко вона може бути відновлена.

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Нагадаємо, у ніч на 30 травня російські окупанти запустили по столиці України 31 дрон-камікадзе, 29 із них вдалося знищити.

Як повідомлялося, цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі, одна людина загинула.