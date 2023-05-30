Атака на Київ та область. З’явилися перші кадри моментів вибухів (відео)

Цієї ночі у столиці було дуже гучно: ворог атакував безпілотниками

Момент вибуху під час чергової нічної атаки на Київ та область 30 травня потрапив на камери спостереження. Росіяни в котрий раз запустили ударні безпілотники. Сили та засоби протиповітряної оборони відпрацювали по ворожим цілям на відмінно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На жаль, падіння уламків принесло багато лиха – виникли пожежі, пошкоджена багатоповерхівка та одна загибла 33-річна жінка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, мешканці понівеченого будинку у Голосіївському районі розповіли про перші хвилини після атаки. Журналісти зняли зворушливу розмову діток, які, очевидно, проживають у багатоповерхівці, що пошкоджена. Маленькі кияни дивуються, як вони взагалі вижили (відео).

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі, одна людина загинула.

Зауважимо, унаслідок падіння уламків дронів є руйнування в різних районах столиці – ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують.

13 фото На весь екран























фото: Ян Доброносов/Facebook

До слова, столична влада повідомила деталі нічна атаки дронів на Київ.