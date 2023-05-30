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Атака на Київ та область. З’явилися перші кадри моментів вибухів (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Атака на Київ та область. З’явилися перші кадри моментів вибухів (відео)
Унаслідок влучання уламків безпілотника спалахнула багатоповерхівка
фото: КМВА

Цієї ночі у столиці було дуже гучно: ворог атакував безпілотниками

Момент вибуху під час чергової нічної атаки на Київ та область 30 травня потрапив на камери спостереження. Росіяни в котрий раз запустили ударні безпілотники. Сили та засоби протиповітряної оборони відпрацювали по ворожим цілям на відмінно.

На жаль, падіння уламків принесло багато лиха – виникли пожежі, пошкоджена багатоповерхівка та одна загибла 33-річна жінка.

До слова, мешканці понівеченого будинку у Голосіївському районі розповіли про перші хвилини після атаки. Журналісти зняли зворушливу розмову діток, які, очевидно, проживають у багатоповерхівці, що пошкоджена. Маленькі кияни дивуються, як вони взагалі вижили (відео).

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі, одна людина загинула

Зауважимо, унаслідок падіння уламків дронів є руйнування в різних районах столиці – ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують.

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фото: Ян Доброносов/Facebook

До слова, столична влада повідомила деталі нічна атаки дронів на Київ.

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Теги: відео Київ вибух

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