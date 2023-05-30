Росіяни випустили по Україні 31 «шахед». Повітряні Сили назвали кількість збитих

Вночі відбулася 17-та повітряна атака на Київ від початку місяця

Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва

В ніч на 30 травня російські окупанти запустили по столиці України 31 дрон-камікадзе, 29 із них вдалося знищити. Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

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Військові зазначили, що з 23:30 до 4:30 росіяни запустили з півночі та півдня 31 дрон-камікадзе.

«Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва», – заявили в Повітряних Силах.

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«Усе, що знищується в небі, на жаль, летить до землі і приносить страждання людям! Бережіть себе та своїх рідних, а ми й надалі битимемо окупанта і в небі, і на землі!» – додав командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі, одна людина загинула.

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