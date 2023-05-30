Нічні вибухи в Києві: в одному з районів горить приватний будинок (оновлено)

У Києві та області триває повітряна тривога, перебувайте в укриттях

Окупанти атакували столицю дронами

У ніч на 30 травня у Києві пролунали вибухи. Екстрені служби прямують на виклик у Подільському та Голосіївському районах. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він також закликав не покидати укриття до завершення повітряної тривоги.

скриншот: Telegram / Віталій Кличко

Оновлено о 2:51

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Кличка, унаслідок падіння уламків спалахнув приватний будинок у Дарницькому районі, рятувальники виїхали на місце події.

скриншот: Telegram / Віталій Кличко

Нагадаємо, приблизно о 2:20 у Києві прогриміли вибухи. Влада повідомила про роботу ППО на Київщині та в столиці.

До слова, завершилася 460-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби Росія завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території нашої країни. Минулої ночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131.