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Влада показала фото загоряння в Дарницькому районі столиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада показала фото загоряння в Дарницькому районі столиці
Пожежа в Дарницькому районі Києва
фото: КМВА

Унаслідок падіння уламків безпілотника у Києві виникла пожежа в Дарницькому районі

У ніч на 30 травня у Києві під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. У Дарницькому районі столиці внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа. Фото загоряння оприлюднила Київська міська військова адміністрація.

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Пожежа в Дарницькому районі Києва
фото: КМВА

Нагадаємо, що цієї ночі вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці: Дарницькому, Голосіївському, Печерському та Подільському. Унаслідок цієї атаки постраждала жінка, виникла пожежа в приватному будинку.

Зазначимо, що на Київщині триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

До слова, завершилася 460-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби Росія завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території нашої країни. Минулої ночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131.

Теги: пожежа Київ обстріл

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