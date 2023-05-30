У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Мешканцям «почервонілих» регіонів слід негайно перейти в укриття

О 1:35 у Київській області (окрім столиці) залунали сирени повітряної тривоги. Також небезпека спостерігається в низці інших центральних, північних та південних регіонів. Моніторингові канали повідомляють про загрозу атаки безпілотників із південного напрямку.

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Перебувайте в укриттях до відбою та дотримуйтесь інформаційної тиші.

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Після 1:42 у Херсонській та Миколаївській областях скасовано повітряну тривогу.

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О 2:06 небезпека поширилася на Київ.

Мапа тривог станом на 2:06 виглядає так:

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Нагадаємо, завершилася 460-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби Росія завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території нашої країни. Минулої ночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131.