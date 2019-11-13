У дворі багатоповерхівки в Києві горів автомобіль



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Рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі Фото: ДСНС

Пожежа серйозно пошкодила автомобіль

У ніч на середу, 13 листопада, сталася пожежа в автомобілі у дворі 9-поверхового житлового будинку по вул. Ромена Ролана 5/8. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 01:01.

На місце події прибули рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю вогнеборці встановили, що займання виникло у припаркованому автомобілі КІА Magentis.

О 01:29 вогнеборці ліквідували пожежу, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Внаслідок загоряння пошкоджено моторний відсік, лакофарбове покриття капоту та передні колеса.

Причина займання наразі встановлюється.

Під час пожежі ніхто не постраждав.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Як повідомлялося, 11 листопада увечері на проспекті Перемоги, 114/2 у Святошинському районі Києва сталася пожежа: горіла двокімнатна квартира на 14-му поверсі 16-поверхового будинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили чоловіка без ознак життя.