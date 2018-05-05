Нічний вибух на Подолі: поліція повідомила нові подробиці

З місця події вилучено рештки гранати та запал

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху вночі на вулиці Кирилівській на Подолі, під час якого загинув чоловік. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. «Сьогодні близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що по пролунав вибух. На виклик виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь



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Місце вибуху на Подолі

З місця події вилучено рештки гранати та запал

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху вночі на вулиці Кирилівській на Подолі, під час якого загинув чоловік. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Сьогодні близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що по пролунав вибух. На виклик виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, екіпажі патрульних, вибухотехніки та лікарі. Прибувши за вказаною адресою, працівники поліції біля будинку виявили тіло чоловіка із численними пораненнями», - йдеться в повідомленні.

Зі слів 20–річного хлопця, який проходив неподалік, біля будинку він помітив незнайомця, який сидів зігнувшись та тримав щось у руках. Потім пролунав вибух.

З місця правоохоронці вилучили рештки гранати та запал. Тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває першочергова перевірка.

Раніше повідомлялося, що вибух пролунав близько 00:45 суботи. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту. За даними свідка, швидше за все загинув безхатько.