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    «НЛО» на Либідській залишиться на місці. Оприлюднено проект реконструкції

    На фотографіях можна побачити змодельований вигляд майбутнього ТРЦ Ocean Mall
    На сайті макетної майстерні «VRV-design» зазначають, що виготовляють такі моделі згідно із проектною документацією, наданою замовником. У числі макетів, змодельованих компанією — житлові комплекси у Києві («Нивки Парк») та Київській області («Озерний гай» у Гатному, «Атлант» у
    • Сьогодні, 10:13
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    На фотографіях можна побачити змодельований вигляд майбутнього ТРЦ Ocean Mall

    На сайті макетної майстерні «VRV-design» зазначають, що виготовляють такі моделі згідно із проектною документацією, наданою замовником.

    У числі макетів, змодельованих компанією — житлові комплекси у Києві («Нивки Парк») та Київській області («Озерний гай» у Гатному, «Атлант» у Коцюбинському та «Форесттаун» у Бучі).

    Як вже відомо, у 2017 році девелоперська компанія Mandarin Plaza, яка зводить торгівельно-розважальний центр Ocean Mall поруч з будівлею Інституту науково-технічної та економічної інформації («тарілкою»), отримала останню в оренду на 49 років. Натомість, компанія забов’язалася провести у ній капітальний ремонт й оновити всі застарілі інженерні комунікації.

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    «НЛО» на Либідській залишиться на місці. Оприлюднено проект реконструкції
    «НЛО» на Либідській залишиться на місці. Оприлюднено проект реконструкції
    «НЛО» на Либідській залишиться на місці. Оприлюднено проект реконструкції
    «НЛО» на Либідській залишиться на місці. Оприлюднено проект реконструкції
    «НЛО» на Либідській залишиться на місці. Оприлюднено проект реконструкції
    «НЛО» на Либідській залишиться на місці. Оприлюднено проект реконструкції
    «НЛО» на Либідській залишиться на місці. Оприлюднено проект реконструкції
    «НЛО» на Либідській залишиться на місці. Оприлюднено проект реконструкції
    «НЛО» на Либідській залишиться на місці. Оприлюднено проект реконструкції
    «НЛО» на Либідській залишиться на місці. Оприлюднено проект реконструкції
    «НЛО» на Либідській залишиться на місці. Оприлюднено проект реконструкції
    «НЛО» на Либідській залишиться на місці. Оприлюднено проект реконструкції
    «НЛО» на Либідській залишиться на місці. Оприлюднено проект реконструкції

    Згодом директор Малої академії наук Оксен Лісовий запевняв, що під час реконструкції оригінальний вигляд невизнаної пам’ятки радянського модернізму буде збережено, а всі приміщення, орендовані компанією, матимуть лише культурно-освітнє призначення - зокрема, у висотній частині комплексу планувалося облаштувати Музей науки. Натомість захисники «тарілки» - громадські активісти, архітектори, автор оригінального проекту будівлі Флоріан Юр’єв - наполягали виключно на її реставрації.

    Втім, проект «інтеграції» будівлі у майбутній ТРЦ девелоперська компанія так нікому й не продемонструвала, а нещодавно в інститутській 16-поверхівці почали знімати вікна.

    Джерело: Хмарочос

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