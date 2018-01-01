«НЛО» на Либідській залишиться на місці. Оприлюднено проект реконструкції

На фотографіях можна побачити змодельований вигляд майбутнього ТРЦ Ocean Mall

На сайті макетної майстерні «VRV-design» зазначають, що виготовляють такі моделі згідно із проектною документацією, наданою замовником. У числі макетів, змодельованих компанією — житлові комплекси у Києві («Нивки Парк») та Київській області («Озерний гай» у Гатному, «Атлант» у



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На фотографіях можна побачити змодельований вигляд майбутнього ТРЦ Ocean Mall

На сайті макетної майстерні «VRV-design» зазначають, що виготовляють такі моделі згідно із проектною документацією, наданою замовником.

У числі макетів, змодельованих компанією — житлові комплекси у Києві («Нивки Парк») та Київській області («Озерний гай» у Гатному, «Атлант» у Коцюбинському та «Форесттаун» у Бучі).

Як вже відомо, у 2017 році девелоперська компанія Mandarin Plaza, яка зводить торгівельно-розважальний центр Ocean Mall поруч з будівлею Інституту науково-технічної та економічної інформації («тарілкою»), отримала останню в оренду на 49 років. Натомість, компанія забов’язалася провести у ній капітальний ремонт й оновити всі застарілі інженерні комунікації.

Згодом директор Малої академії наук Оксен Лісовий запевняв, що під час реконструкції оригінальний вигляд невизнаної пам’ятки радянського модернізму буде збережено, а всі приміщення, орендовані компанією, матимуть лише культурно-освітнє призначення - зокрема, у висотній частині комплексу планувалося облаштувати Музей науки. Натомість захисники «тарілки» - громадські активісти, архітектори, автор оригінального проекту будівлі Флоріан Юр’єв - наполягали виключно на її реставрації.

Втім, проект «інтеграції» будівлі у майбутній ТРЦ девелоперська компанія так нікому й не продемонструвала, а нещодавно в інститутській 16-поверхівці почали знімати вікна.

Джерело: Хмарочос