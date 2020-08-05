На річковому вокзалі активізувалися будівельні роботи: що там відбувається (фото)



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На даху вокзалу ведеться ремонт Фото: Олександр Марущак, Сьогодні

Керівництво вокзалу обіцяє, що ніяких надбудов не буде

На Київському річковому вокзалі, що розташована на Поштовій площі, активізувалися будівельні роботи. Вже понад тиждень робочі працюють на даху будівлі вокзалу. Чути, як шумлять перфоратори. З правої частини будівлі встановлено жолоб жовтого кольору для спуску будівельного сміття.

Киян хвилює, що на будівлі річкового вокзалу з'явиться чергова надбудова.

Проте, у Київському річковому вокзалі «Сьогодні» запевнили, що ніяких надбудов на даху будівлі не буде.

«На даху річкового вокзалу Києва виконується поточний ремонт. Робочі демонтують стару гідроізоляцію. За роки експлуатації дах зробився непридатним і сильно протікав. Волога потрапляє всередину приміщень і негативно впливає на загальний стан будівлі. Також робочі змінюють жолоби. Ми повністю замінимо дах будівлі. зробимо його з більш легких матеріалів, щоб зменшити навантаження на стіни», – пояснив директор річкового вокзалу Київ Павло Поліканов.

Він додав, що на даху не з'явиться ніяких прибудов.

«Буде точно такий же дах, але надійніший, з сучасних і якісних матеріалів. Ніяких прибудов на будівлі не буде. У нас є охоронний договір, в якому чітко прописано, що дозволено робити тільки поточний ремонт даху. Ремонт триватиме по черзі – ділянками. Всього буде чотири ділянки. Повністю замінити дах будівлі ми плануємо до середини вересня», – розповів Поліканов.

Після цього робочі візьмуться до реновації всього будинку річкового вокзалу. Вона почнеться, щойно буде узгоджений проєкт. Очікується, що це відбудеться на початку вересня.

Нагадаємо, в 2017 році Київському річковому порту виповнилося 120 років. Влітку 1897 року в Києві почалося будівництво нової гавані, названої на честь імператора Миколи II. Після освячення до першої чавунної причальної тумби була прикріплена металева дошка з написом про цю подію. А київському генерал-губернатору Ігнатьєву на пам'ять вручили срібну кирку. Він же першим повернув ручку електричного приводу у землечерпальній машині «Дніпровська-2», яка почала рити нову гавань. Через два роки вона була відкрита з лінією причалу в 3156 метрів, одна з найбільших в Російській імперії.

Навесні 2019 року будівлю Київського річкового вокзалу на Поштовій площі почали оновлювати. Тут хочуть проводити кінопокази, арт-виставки та презентації книг.