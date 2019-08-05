Новий губернатор Київщини звільнив керівника ще одного департаменту



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Звільнено керівника Департаменту регіонального розвитку Сергія Золіна

Звільнено керівника Департаменту регіонального розвитку Київської облдержадміністрації

Очільник Київської міської держадміністрації Михайло Бно-Айріян підписав розпорядження про звільнення керівника Департаменту регіонального розвитку Сергія Золіна «за згодою сторін».

Як повідомляє KV, 25, 29 і 30 липня за підписом Бно-Айріяна вийшло три розпорядження, що стосуються роботи Департаменту регіонального розвитку КОДА.

Виконуючим обов'язки директора, за поданням начальника управління персоналом КОДА, стане заступник Золіна Андрій Романенко до моменту призначення директора.

Нагадаємо, Золін був призначений директором Департаменту капітального будівництва та інвестиційного розвитку в 2016 році, при губернаторі Максимі Мельничуку. За часів губернаторства Анатолія Присяжнюка він уже обіймав посаду заступника глави відомства і був звільнений губернатором Київщини Володимиром Шандрою.

У 2018 році Золін очолював Департамент регіонального розвитку і житлово-комунального господарства - до тих пір, поки губернатор Олександр Терещук не поділив відомство надвоє і не призначив Золіна директором Департаменту регіонального розвитку.

Раніше Михайло Бно-Айріян звільнив в.о. директора Департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації Дмитра Ликова, а також тимчасового керівника апарату КОДА Олександра Остряніна.

Раніше повідомлялося, що Михайло Бно-Айріян обіцяє найближчим часом представити громадськості Київщини нову команду.