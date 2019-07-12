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    Від Кличка пішов начальник Управління туризму

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    Антона&nbsp;Тараненка звільнено з посади начальника Управління туризму та промоцій КМДА з 19 липня - Від Кличка пішов начальник Управління туризму
    Антона Тараненка звільнено з посади начальника Управління туризму та промоцій КМДА з 19 липня

    Мер Києва Віталій Кличко призначив в.о. керівника Управління туризму та промоцій КМДА

    Антон Тараненко йде з посади начальника Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації. Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про його звільнення з 19 липня 2019 року.

    Про це йдеться у відповідному розпорядженні київського міського голови № 602 від 11 липня 2019 року.

    «Звільнити Тараненка Антона Павловича з посади начальника Управління туризму та промоцій КМДА 19 липня за угодою сторін», – сказано в документі.

    Згідно з розпорядженням, виконувачем обов’язків начальника Управління туризму призначено заступника керівника Марину Радову. Вона має приступити до роботи з 18 липня та виконуватиме свої обов’язки до вирішення в установленому порядку питання про призначення нового начальника Управління туризму та промоцій КМДА.

    Тараненко на своїй сторінці у Facebook зізнався, що «думки про зміну запису у трудовій книжці були ще на початку року, але остаточне рішення було прийнято пару тижнів тому». «Рішення моє, особисте. І звільнення погоджене попередньо з мером», - зазначив він.

    Тараненко розповів, що 4 роки роботи в КМДА - цікавий досвід для нього.

    Він подякував меру та його заступникам «за поради, співпрацю й можливість разом розвивати нашу галузь».

    «Що далі? А далі продовження розбудови й всебічної промоції міста, країни. Співпраця з державними й громадськими установами, консолідація туристичного бізнесу й рух тільки вперед, без зупинок», - сказав Тараненко.

    Нагадаємо, в кінці червня мер Києва Віталій Кличко звільняє кількох керівників департаментів Київської міської держадміністрації та комунальних підприємств, в роботі яких за результатами перевірок виявили значні порушення

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