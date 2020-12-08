Новий монстр у центрі Києва. Фірма скандального Вавриша показала, у що хоче перетворити «Київпроєкт»

Будівля височітиме над історичним центром Києва

На будівлю «Київпроекту» на вулиці Богдана Хмельницького, 16-22 в центрі Києва чекає оновлення.

Зараз окремі частини споруди знаходяться в аварійному стані, а її територія використовується лише частково. На основі просторово-соціологічних досліджень, проведених командою «Агентів змін», компанії Perfect Group i Saga Development, якою керує скандальний Андрій Вавриш, розробили концепцію реновації будівлі та навколишнього району.

Як повідомили розробники концепції, одна з головних ідей оновленого «Київпроекту» – створення поліфункціонального простору у дворі комплексу. Пасажі об'єднають вулиці Володимирську з Пушкінської, а Богдана Хмельницького – з Прорізною.

На даху стилобату буде зимовий сад.

Разом з оновленням «Київпроекту» забудовники створять підземну парковку.

За задумом розробників концепції, «Київпроект» «стане не тільки інфраструктурним центром району, а й інтелектуальною та креативною меккою всього міста».

«Сприяти цьому будуть сім «лабів» — окремих тематичних напрямів, що розташуються в оновленому «Київпроекті». Тут буде простір для лекцій, конференцій та коворкінгу, зала для виставок та мінікінотеатр, студії відео- та звукозапису, освітня платформа для дітей та школа робототехніки. Поруч із ними можна буде знайти магазини українських технологічних брендів та навіть VR-space. Тут також відокремлять простір для шоу-румів українських дизайнерів і міжнародних бутиків. У комплексі розмістять СПА та фітнес-центр, а також окремий фуд лаб — з ресторанами, кафе та магазином делікатесів. Частину будівлі займуть надсучасні апартаменти з панорамним видом на історичний центр Києва», – розповіли автори проєкту.

Але, судячи з візуалізації, як саме виглядатиме район після реновації, будівля «Київпроекту» перетвориться на чергового «монстра» у центрі Києва.

Відкриття комплексу заплановано на 2023 рік.

Як відомо, будівля «Київпроекту» є знаковою для столиці. Тут спроєктували всі післявоєнні генеральні плани міста, створили знакові будівлі столиці: Український Дім, Палац спорту, готелі «Україна», «Салют», будівлю УкрІНТЕІ («Тарілка»). Тут також виросла плеяда талановитих архітекторів, які поклали початок київському модернізму.

Нагадаємо, нещодавно суд заборонив будівництво ЖК Washington Concept House на вул. Лабораторній, 12. ЖК Washington Concept House – проект компанії Saga Development.

Вавриш – колишній заступник директора Департаменту містобудування КМДА, відомий також як друг і партнер екскерівника Офісу президента Андрія Богдана.