Грандіозні плани: у Києві хочуть побудувати 27 станцій метро за 20 років

За сім років планують побудувати 11 станцій київської підземки

Розробники Генерального плану оприлюднили матеріали про розбудову метрополітену

У проєкті Генерального плану Києва містяться амбітні плани щодо розбудови столичного метрополітену.

Про це свідчать матеріали, оприлюднені комунальною організацією «Київгенплан».

Будівництво метрополітену на етап 7 років

Так, у планах на 7 років будівництво та введення в експлуатацію 15 км ліній метрополітену та 11 станцій підземки.

У тому числі:

Святошинсько-Броварська лінія

подовження лінії від ст. «Академмістечко» в бік зупинного залізничного пункту «Новобіличі» (1,3 км, 1 станція);

будівництво другого входу-виходу на ст. «Вокзальна».

Оболонсько-Теремківська лінія

подовження лінії на житлові масиви Теремки І та ІІІ від ст. «Теремки» до ст. «Одеська» (0,8 км, 1 станція).

Сирецько-Печерська лінія

подовження лінії від ст. «Сирець» на північний захід у бік житлового масиву Виноградар (5,7 км, 4 станції),

відкриття станції «Львівська брама»;

будівництво другої черги електродепо «Харківське» та нового електродепо «Виноградар».

Подільсько-Вигурівська лінія

будівництво лінії від ст. «Глибочицька» до ст. «Райдужна» (7,2 км, 5 станцій).

Також на цьому етапі планується організація другого пересадочного вузла між станціями «Золоті ворота» та «Театральна».

Будівництво метрополітену на етап 20 років

У планах на 20 років - будівництво та введення в експлуатацію 17,1 км ліній та 16 станцій метрополітену.

У тому числі:

Святошинсько-Броварська лінія

організація другого входу-виходу на станції «Університет» та будівництво електродепо «Новобіличі».

Оболонсько-Теремківська лінія

відгалуження від ст. «Іподром» вздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Д. Луценка (2,2 км, 2 станції);

будівництво електродепо «Теремки».

Сирецько-Печерська лінія

відкриття станції «Теличка»;

подовження лінії від ст. «Червоний Хутір» до ст. «Старобориспільська» (1,1 км, 1 станція).

Подільсько-Вигурівська лінія

подовження від ст. «Глибочицька» до ст. «Солом’янська площа» (4,0 км, 3 станції);

подовження від ст. «Райдужна» на житловий масив Вигурівщина-Троєщина (8,4 км, 7 станцій);

подовження від ст. «Райдужна» до ст. «вул.Братиславська» (1,4 км, 2 станції);

будівництво двох електродепо «Воскресенка» та «Троєщина».

Також на цьому етапі планується організація другого пересадочного вузла між станціями «Палац спорту» та «Площа Л.Толстого».

Як повідомлялося, згідно з проєктом нового Генерального плану Києва у найближчі 5-7 років планується розпочати будівництво метро на Троєщину.

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