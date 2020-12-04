Грандіозні плани: у Києві хочуть побудувати 27 станцій метро за 20 років
Розробники Генерального плану оприлюднили матеріали про розбудову метрополітену
У проєкті Генерального плану Києва містяться амбітні плани щодо розбудови столичного метрополітену.
Про це свідчать матеріали, оприлюднені комунальною організацією «Київгенплан».
Будівництво метрополітену на етап 7 років
Так, у планах на 7 років будівництво та введення в експлуатацію 15 км ліній метрополітену та 11 станцій підземки.
У тому числі:
Святошинсько-Броварська лінія
- подовження лінії від ст. «Академмістечко» в бік зупинного залізничного пункту «Новобіличі» (1,3 км, 1 станція);
- будівництво другого входу-виходу на ст. «Вокзальна».
Оболонсько-Теремківська лінія
- подовження лінії на житлові масиви Теремки І та ІІІ від ст. «Теремки» до ст. «Одеська» (0,8 км, 1 станція).
Сирецько-Печерська лінія
- подовження лінії від ст. «Сирець» на північний захід у бік житлового масиву Виноградар (5,7 км, 4 станції),
- відкриття станції «Львівська брама»;
- будівництво другої черги електродепо «Харківське» та нового електродепо «Виноградар».
Подільсько-Вигурівська лінія
- будівництво лінії від ст. «Глибочицька» до ст. «Райдужна» (7,2 км, 5 станцій).
Також на цьому етапі планується організація другого пересадочного вузла між станціями «Золоті ворота» та «Театральна».
Будівництво метрополітену на етап 20 років
У планах на 20 років - будівництво та введення в експлуатацію 17,1 км ліній та 16 станцій метрополітену.
У тому числі:
Святошинсько-Броварська лінія
- організація другого входу-виходу на станції «Університет» та будівництво електродепо «Новобіличі».
Оболонсько-Теремківська лінія
- відгалуження від ст. «Іподром» вздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Д. Луценка (2,2 км, 2 станції);
- будівництво електродепо «Теремки».
Сирецько-Печерська лінія
- відкриття станції «Теличка»;
- подовження лінії від ст. «Червоний Хутір» до ст. «Старобориспільська» (1,1 км, 1 станція).
Подільсько-Вигурівська лінія
- подовження від ст. «Глибочицька» до ст. «Солом’янська площа» (4,0 км, 3 станції);
- подовження від ст. «Райдужна» на житловий масив Вигурівщина-Троєщина (8,4 км, 7 станцій);
- подовження від ст. «Райдужна» до ст. «вул.Братиславська» (1,4 км, 2 станції);
- будівництво двох електродепо «Воскресенка» та «Троєщина».
Також на цьому етапі планується організація другого пересадочного вузла між станціями «Палац спорту» та «Площа Л.Толстого».
Як повідомлялося, згідно з проєктом нового Генерального плану Києва у найближчі 5-7 років планується розпочати будівництво метро на Троєщину.