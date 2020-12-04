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    Грандіозні плани: у Києві хочуть побудувати 27 станцій метро за 20 років

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    За сім років планують побудувати 11 станцій київської підземки - Грандіозні плани: у Києві хочуть побудувати 27 станцій метро за 20 років
    За сім років планують побудувати 11 станцій київської підземки
    Фото з відкритих джерел

    Розробники Генерального плану оприлюднили матеріали про розбудову метрополітену

    У проєкті Генерального плану Києва містяться амбітні плани щодо розбудови столичного метрополітену.

    Про це свідчать матеріали, оприлюднені комунальною організацією «Київгенплан».

    Будівництво метрополітену на етап 7 років

    Так, у планах на 7 років будівництво та введення в експлуатацію 15 км ліній метрополітену та 11 станцій підземки.

    У тому числі:

    Святошинсько-Броварська лінія

    • подовження лінії від ст. «Академмістечко» в бік зупинного залізничного пункту «Новобіличі» (1,3 км, 1 станція);
    • будівництво другого входу-виходу на ст. «Вокзальна».

    Оболонсько-Теремківська лінія

    • подовження лінії на житлові масиви Теремки І та ІІІ від ст. «Теремки» до ст. «Одеська» (0,8 км, 1 станція).

    Сирецько-Печерська лінія

    • подовження лінії від ст. «Сирець» на північний захід у бік житлового масиву Виноградар (5,7 км, 4 станції),
    • відкриття станції «Львівська брама»;
    • будівництво другої черги електродепо «Харківське» та нового електродепо «Виноградар».

    Подільсько-Вигурівська лінія

    • будівництво лінії від ст. «Глибочицька» до ст. «Райдужна» (7,2 км, 5 станцій).

    Також на цьому етапі планується організація другого пересадочного вузла між станціями «Золоті ворота» та «Театральна».

    Будівництво метрополітену на етап 20 років

    У планах на 20 років - будівництво та введення в експлуатацію 17,1 км ліній та 16 станцій метрополітену.

    У тому числі:

    Святошинсько-Броварська лінія

    • організація другого входу-виходу на станції «Університет» та будівництво електродепо «Новобіличі».

    Оболонсько-Теремківська лінія

    • відгалуження від ст. «Іподром» вздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Д. Луценка (2,2 км, 2 станції);
    • будівництво електродепо «Теремки».

    Сирецько-Печерська лінія

    • відкриття станції «Теличка»;
    • подовження лінії від ст. «Червоний Хутір» до ст. «Старобориспільська» (1,1 км, 1 станція).

    Подільсько-Вигурівська лінія

    • подовження від ст. «Глибочицька» до ст. «Солом’янська площа» (4,0 км, 3 станції);
    • подовження від ст. «Райдужна» на житловий масив Вигурівщина-Троєщина (8,4 км, 7 станцій);
    • подовження від ст. «Райдужна» до ст. «вул.Братиславська» (1,4 км, 2 станції);
    • будівництво двох електродепо «Воскресенка» та «Троєщина».

    Також на цьому етапі планується організація другого пересадочного вузла між станціями «Палац спорту» та «Площа Л.Толстого».

    Як повідомлялося, згідно з проєктом нового Генерального плану Києва у найближчі 5-7 років планується розпочати будівництво метро на Троєщину.

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    Теги: Київ метро будівництво Троєщина
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