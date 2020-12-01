Суд заборонив Вавришу будівництво в історичному центрі Києва

На вул. Лабораторній, 12 компанія Вавриша будує ЖК Washington Concept House

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адмінсуду Києва, яким було визнано протиправними і скасовано припис Міністерства культури про припинення будь-яких робіт з будівництва ЖК Washington Concept House на вул. Лабораторній, 12 у Печерському районі столиці, а також акт про порушення законодавства про охорону культурної спадщини. Про це свідчить постанова суду від 16 листопада.

Припис про негайне припинення будь-яких робіт на об’єкті і акт про порушення Мінкульт видав у жовтні 2019 року. Оскільки ділянка на вул. Лабораторній, 12 згідно з історико-містобудівним опорним планом Києва входить до меж історичного ареалу Києва, а також розташовується в архітектурній та археологічній охоронних зонах, забудовник був зобов’язаний отримати дозвіл на проведення земляних та будь-яких інших будівельних робіт, а також погодити проєктну документацію з Мінкультом. Однак, цього зроблено не було.

Ділянка на вул. Лабораторній, 12 входить до меж історичного ареалу Києва

Отримавши цей припис і акт замовник будівництва Концертний заклад культури «Муніципальний академічний камерний хор «Київ» звернувся до суду.

Задовольняючи позов, ОАСК зазначив, що, зважаючи на відсутність належним чином затверджених меж історичного ареалу м. Києва, меж та режимів використання зон охорони у м. Києві, у Мінкультури відсутні підстави вважати, що ділянка знаходиться у межах історичного ареалу, а відтак немає й встановлених законодавством повноважень для винесення припису. Також суд зазначив, що оскільки станом на день подання позову хор не отримав від Мінкультури будь-яких відмов або будь-яких інших рішень щодо об’єкту будівництва, він вправі здійснювати дії без отримання таких погоджень. Водночас, суд сказав, що оскільки Мінкультури не дотримав строк погодження історико-містобудівного обґрунтування, останнє погоджено за принципом мовчазної згоди.

Колегія суддів апеляції не погодилася з цим рішенням ОАСКа. Врахувавши, що будівництво ведеться з порушенням законодавства у сфері охорони культурної спадщини без погодження з Мінкультом, історико-містобудівного обґрунтування, науково-проектної документації та без дозволу на проведення земляних робіт, апеляційний суд дійшов висновку про обґрунтованість та правомірність припису та акту Мінкульту.

Нагадаємо, на вул. Лабораторній, 12 будується ЖК Washington Concept House – проект компанії Saga Development Андрія Вавриша. Це колишній заступник директора Департаменту містобудування КМДА, відомий також як друг і партнер екскерівника Офісу президента Андрія Богдана.

Генеральним підрядником будівництва по вул. Лабораторній, 12 є ТОВ «Комфорт Буд Інвест», створене у квітні 2018 року. Статутний капітал фірми складає 1 тис. грн.

Власниками «Комфорт Буд Інвест» значаться Олег Новаківський та Віталій Поєнко, а керівником – Владислав Старинець з Вінниці. Олег Новаківський також був співвласником ТОВ «Сага 18» і ТОВ «Альта-Град» разом з АТ «ЗНВКІФ «Атлон», керівником якого є юрист Вавриша – Андрій Овсій.

11 червня цього року слідчі ДБР провели обшук в офісі SAGA Development. Вавриш на своїй сторінці у Facebook опублікував фото однієї сторінки з ухвали суду, у якій вказані житлові комплекси, законність будівництва яких перевіряються слідством. Серед них є і ЖК Washington Concept House.

Нещодавно Державна архітектурно-будівельна інспекція України 12 жовтня видала ТОВ «Сага 18» дозвіл на будівництво об’єкта по вул. Сагайдачного, 18 у Подільському районі Києва

Джерело: Наші гроші