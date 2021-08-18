Новий скандал у Києві: сцену для святкувань ставлять на братській могилі (фото)

Сцена стоїть просто на пам’ятному знаку

Столична влада не давала дозвіл на встановлення сцени на місці поховання

У Маріїнському парку в Києві почали встановлювати сцену до святкування Дня Незалежності прямо на місці масових поховань учасників української революції 1917-1921 років. На це звернув увагу на своїй сторінці у Facebook заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Прокопів.

«Цікаво, чи виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену? Проблема навіть не у формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників української революції 1917-1921 років. Це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам’яток», – написав він.

Прокопів зазначив, що сцена стоїть просто на пам’ятному знаку.

Нагадаємо, 17 серпня на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві прямо посеред меморіалу встановлювали декорації в радянському стилі для якоїсь святкової постановки. Причому, декорації закрили портрети загиблих Героїв.

Працівники комунальних служб Києва разом із активістами почали демонтувати декорації з інсталяцією радянських часів на Алеї Героїв Небесної сотні, які з’явилися там 17 серпня. Правоохоронці намагалися завадити цьому, сталися сутички.

Мер Києва Віталій Кличко дав доручення Департаменту міського благоустрою КМДА демонтувати інсталяції, встановлені на Алеї Героїв Небесної сотні.