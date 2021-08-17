Ганебно і гидко. На Алеї Героїв Небесної сотні декораціями закрили портрети загиблих (фото, відео)

Столична влада не давала дозволу на встановлення інсталяцій на Алеї Героїв Небесної сотні

Вранці 17 серпня на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві прямо посеред меморіалу встановлювали декорації в радянському стилі для святкової постановки. Про це повідомив журналіст Богдан Кутєпов на своїй сторінці у Facebook.

«Зокрема, на тій стометрівці, де розташовані портрети загиблих, зводять три фанерні коробки, які перекривають обличчя. Невідомо, як планується в фінальному вигляді (нам же ніхто не показував ескізів), але зараз виглядає трошки гидко, коли очі розстріляних зазирають у шибки «советской хрущевки», – написав журналіст.

Кутєпов оприлюднив фото й відео з Алеї Героїв Небесної сотні.

Мер міста Віталій Кличко зазначив, що встановлення інсталяцій погоджували з Музеєм Революції Гідності, а місто жодних дозволів не видавало, повідомляє «Громадське». «Організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс президента», – сказав мер.

За його словами, за розпорядженням КМДА до 30-річчя Незалежності на Алеї відбудеться покладання квітів. «Зараз якийсь «95 квартал» ми влаштовувати не збираємось», – зазначив Кличко під час спілкування з журналістами.

Депутат Київради від «Європейської солідарності» Олександр Погребиський повідомив, що звернувся до поліції стосовно встановлення факту законності монтажу даних конструкцій.