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    Ганебно і гидко. На Алеї Героїв Небесної сотні декораціями закрили портрети загиблих (фото, відео)

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    Інсталяція закрила портрети Героїв Небесної сотні - Ганебно і гидко. На Алеї Героїв Небесної сотні декораціями закрили портрети загиблих (фото, відео)
    Інсталяція закрила портрети Героїв Небесної сотні
    Фото: Богдан Кутєпов/Facebook

    Столична влада не давала дозволу на встановлення інсталяцій на Алеї Героїв Небесної сотні

    Вранці 17 серпня на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві прямо посеред меморіалу встановлювали декорації в радянському стилі для святкової постановки. Про це повідомив журналіст Богдан Кутєпов на своїй сторінці у Facebook.

    «Зокрема, на тій стометрівці, де розташовані портрети загиблих, зводять три фанерні коробки, які перекривають обличчя. Невідомо, як планується в фінальному вигляді (нам же ніхто не показував ескізів), але зараз виглядає трошки гидко, коли очі розстріляних зазирають у шибки «советской хрущевки», – написав журналіст.

    Кутєпов оприлюднив фото й відео з Алеї Героїв Небесної сотні.

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    Ганебно і гидко. На Алеї Героїв Небесної сотні декораціями закрили портрети загиблих (фото, відео)
    Ганебно і гидко. На Алеї Героїв Небесної сотні декораціями закрили портрети загиблих (фото, відео)
    Ганебно і гидко. На Алеї Героїв Небесної сотні декораціями закрили портрети загиблих (фото, відео)
    Ганебно і гидко. На Алеї Героїв Небесної сотні декораціями закрили портрети загиблих (фото, відео)
    Ганебно і гидко. На Алеї Героїв Небесної сотні декораціями закрили портрети загиблих (фото, відео)
    Ганебно і гидко. На Алеї Героїв Небесної сотні декораціями закрили портрети загиблих (фото, відео)
    Ганебно і гидко. На Алеї Героїв Небесної сотні декораціями закрили портрети загиблих (фото, відео)

    Мер міста Віталій Кличко зазначив, що встановлення інсталяцій погоджували з Музеєм Революції Гідності, а місто жодних дозволів не видавало, повідомляє «Громадське». «Організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс президента», – сказав мер.

    За його словами, за розпорядженням КМДА до 30-річчя Незалежності на Алеї відбудеться покладання квітів. «Зараз якийсь «95 квартал» ми влаштовувати не збираємось», – зазначив Кличко під час спілкування з журналістами.

    Депутат Київради від «Європейської солідарності» Олександр Погребиський повідомив, що звернувся до поліції стосовно встановлення факту законності монтажу даних конструкцій.

    Теги: Київ Небесна сотня (Євромайдан) День Незалежності
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    Ганебно і гидко. На Алеї Героїв Небесної сотні декораціями закрили портрети загиблих (фото, відео)