Перша репетиція параду військ. Сьогодні буде перекрито пів Києва (карта)

Під час репетиції параду військ будуть перекриті центральні вулиці Києва

Обмеження руху транспортних засобів на вулицях Києва діятиме з 15:30

У середу, 18 серпня, відбудеться перша репетиція параду військ у центрі Києва, а також артилерійського салюту на Трухановому острові.

Загалом заплановано три репетиції – 18, 20 та 22 серпня, – під час яких із 15:30 до 24:00 буде введено тимчасове обмеження руху транспортних засобів. Про це попереджає Патрульна поліція.

Обмеження діятиме на наступних вулицях:

Хрещатик;

Майдані Незалежності;

Маршала Рибалка;

В'ячеслава Чорновола;

проспект Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту);

Площа Перемоги;

Старовокзальна;

Жилянська;

Велика Васильківська;

площа Льва Толстого;

площа Бессарабська;

Академіка Туполєва;

Антоновича;

Івана Федорова;

Либідська площа;

Європейська площа;

Володимирський узвіз;

Боричів узвіз;

Набережно-Хрещатицька;

Нижній Вал;

Глибочицький проїзд;

Петрівська алея;

Паркова дорога;

Дніпровський узвіз;

Набережне шосе;

Богдана Хмельницького;

Володимирська;

Льва Толстого;

Саксаганського.

Також 18, 20, 22 та 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Крім того, під час тренувань буде обмежений доступ громадян до окремих територій на Трухановому острові, де буде проводитися артилерійський салют.

«Просимо врахувати цю інформацію під час планування розпорядку дня, вибору маршруту і виду транспорту!» – закликають патрульні.

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