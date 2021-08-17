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    На Алеї Героїв Небесної сотні сутички: активісти знесли ганебну інсталяцію (фото)

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    Комунальники разом із активістами демонтували декорації перед портретами Героїв Небесної сотні - На Алеї Героїв Небесної сотні сутички: активісти знесли ганебну інсталяцію (фото)
    Комунальники разом із активістами демонтували декорації перед портретами Героїв Небесної сотні
    Фото: Олександр Рудоманов/Facebook

    Правоохоронці затримали шістьох осіб, які демонтували декорації

    Працівники комунальних служб Києва разом із активістами почали демонтувати декорації з інсталяцією радянських часів на Алеї Героїв Небесної сотні, які з’явилися там 17 серпня. Правоохоронці намагалися завадити цьому, сталися сутички.

    Як повідомляє LB.ua, поліція затримала шістьох активістів, які демонтували декорації.

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    На Алеї Героїв Небесної сотні сутички: активісти знесли ганебну інсталяцію (фото)
    На Алеї Героїв Небесної сотні сутички: активісти знесли ганебну інсталяцію (фото)
    На Алеї Героїв Небесної сотні сутички: активісти знесли ганебну інсталяцію (фото)
    На Алеї Героїв Небесної сотні сутички: активісти знесли ганебну інсталяцію (фото)
    На Алеї Героїв Небесної сотні сутички: активісти знесли ганебну інсталяцію (фото)
    На Алеї Героїв Небесної сотні сутички: активісти знесли ганебну інсталяцію (фото)
    На Алеї Героїв Небесної сотні сутички: активісти знесли ганебну інсталяцію (фото)
    На Алеї Героїв Небесної сотні сутички: активісти знесли ганебну інсталяцію (фото)
    На Алеї Героїв Небесної сотні сутички: активісти знесли ганебну інсталяцію (фото)
    На Алеї Героїв Небесної сотні сутички: активісти знесли ганебну інсталяцію (фото)
    Фото: Олександр Рудоманов/Facebook

    За даними журналістів, спочатку на місці перебували правоохоронці, які хотіли перевірити дозвільні документи на встановлення елементів виставки. Також там перебував депутат Київради Олександр Погребиський. Монтувальники експозиції відмовили йому в наданні документів, однак, за словами поліції, ці документи існують, але не на місці, їх мають привезти.

    Працівники КП «Київблагоустрій» також намагалися з'ясувати, чи є насправді дозвільні документи.

    Директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло в коментарі журналістам повідомив, що на Алеї монтують декорації до 30-річчя Незалежності.

    «Про саму ідею нас усно інформували, ми радили звертатися до зацікавлених сторін і попередили організаторів щодо інформування Офісу генпрокурора, бо територія під арештом і є слідчі дії, а також звертатися до родин Небесної Сотні. Письмових деталей ми не отримували, про це дізнались уже на місці», – зазначив він.

    Пошивайло додав, що музей звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики з проханням надати детальну інформацію про те, що нині відбувається на алеї.

    Депутатка Київради Аліна Михайлова написала в Facebook, що згідно з п. 2.2 Порядку проведення масових заходів у місті Києві, проведення масових заходів розважального характеру на Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам’яті загиблих Героїв забороняється.

    Як повідомлялося, вранці 17 серпня на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві прямо посеред меморіалу встановлювали декорації в радянському стилі для якоїсь святкової постановки. Причому, декорації закрили портрети загиблих Героїв.

    Мер міста Віталій Кличко, який прибув на місце, заявив, що встановлення інсталяцій погоджували з Музеєм Революції Гідності, а місто жодних дозволів не видавало,

    Теги: Національна поліція України Київ Небесна сотня (Євромайдан) бійка День Незалежності
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    На Алеї Героїв Небесної сотні сутички: активісти знесли ганебну інсталяцію (фото)