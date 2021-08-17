На Алеї Героїв Небесної сотні сутички: активісти знесли ганебну інсталяцію (фото)

Правоохоронці затримали шістьох осіб, які демонтували декорації

Працівники комунальних служб Києва разом із активістами почали демонтувати декорації з інсталяцією радянських часів на Алеї Героїв Небесної сотні, які з’явилися там 17 серпня. Правоохоронці намагалися завадити цьому, сталися сутички.

Як повідомляє LB.ua, поліція затримала шістьох активістів, які демонтували декорації.

За даними журналістів, спочатку на місці перебували правоохоронці, які хотіли перевірити дозвільні документи на встановлення елементів виставки. Також там перебував депутат Київради Олександр Погребиський. Монтувальники експозиції відмовили йому в наданні документів, однак, за словами поліції, ці документи існують, але не на місці, їх мають привезти.

Працівники КП «Київблагоустрій» також намагалися з'ясувати, чи є насправді дозвільні документи.

Директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло в коментарі журналістам повідомив, що на Алеї монтують декорації до 30-річчя Незалежності.

«Про саму ідею нас усно інформували, ми радили звертатися до зацікавлених сторін і попередили організаторів щодо інформування Офісу генпрокурора, бо територія під арештом і є слідчі дії, а також звертатися до родин Небесної Сотні. Письмових деталей ми не отримували, про це дізнались уже на місці», – зазначив він.

Пошивайло додав, що музей звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики з проханням надати детальну інформацію про те, що нині відбувається на алеї.

Депутатка Київради Аліна Михайлова написала в Facebook, що згідно з п. 2.2 Порядку проведення масових заходів у місті Києві, проведення масових заходів розважального характеру на Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам’яті загиблих Героїв забороняється.

Як повідомлялося, вранці 17 серпня на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві прямо посеред меморіалу встановлювали декорації в радянському стилі для якоїсь святкової постановки. Причому, декорації закрили портрети загиблих Героїв.

Мер міста Віталій Кличко, який прибув на місце, заявив, що встановлення інсталяцій погоджували з Музеєм Революції Гідності, а місто жодних дозволів не видавало,