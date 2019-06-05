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    У Києві шахраї виманювали гроші у пенсіонерів

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    Затримана -&nbsp;24-річна мешканка Києва - У Києві шахраї виманювали гроші у пенсіонерів
    Затримана - 24-річна мешканка Києва
    Фото: Нацполіція

    У двох випадках зловмисникам вдалося видурити у киян 30 тисяч та 50 тис. гривень

    Київські поліцейські затримали підозрюваних у шахрайстві, які ошукали пенсіонерів. Жінка і чоловік телефоном виманювали гроші.

    Як повідомляє пресслужба поліції Києва, обидві події відбулися на початку грудня минулого року на території Дарницького району.

    Під час оперативно-пошукових заходів оперативники затримали 24-річну мешканку Києва, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину. Жінка «працювала» разом зі спільником, котрий зателефонував 72-річному чоловіку, представився лікарем і повідомив, що його син нібито став винуватцем ДТП, через яку потерпілому терміново потрібна операція вартістю 5000 доларів США. Розгублений пенсіонер відразу погодився заплатити.

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    «Аби чоловік не уточнював інформацію у родичів, напарник постійно з ним розмовляв по телефону, а в цей час спільниця їхала до жертви за грошима. Зрештою киянин віддав зловмисниці всі заощадження – близько 30000 гривень», - розповіли в поліції.

    Підозрювану затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі перевіряють її причетність до вчинення аналогічних правопорушень. Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєне жінці загрожує до трьох років обмеження волі. Наразі в суді вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

    Інший затриманий – 26-річний киянин - діяв за аналогічною схемою та ошукав 75-річну жінку на 50 тис. гривень.

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    У Києві шахраї виманювали гроші у пенсіонерів
    У Києві шахраї виманювали гроші у пенсіонерів

    Матеріали кримінального провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України із обвинувальним актом направлено до суду. Зловмиснику загрожує до трьох років ув’язнення.

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