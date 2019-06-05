У Києві шахраї виманювали гроші у пенсіонерів



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Затримана - 24-річна мешканка Києва Фото: Нацполіція

У двох випадках зловмисникам вдалося видурити у киян 30 тисяч та 50 тис. гривень

Київські поліцейські затримали підозрюваних у шахрайстві, які ошукали пенсіонерів. Жінка і чоловік телефоном виманювали гроші.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, обидві події відбулися на початку грудня минулого року на території Дарницького району.

Під час оперативно-пошукових заходів оперативники затримали 24-річну мешканку Києва, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину. Жінка «працювала» разом зі спільником, котрий зателефонував 72-річному чоловіку, представився лікарем і повідомив, що його син нібито став винуватцем ДТП, через яку потерпілому терміново потрібна операція вартістю 5000 доларів США. Розгублений пенсіонер відразу погодився заплатити.

«Аби чоловік не уточнював інформацію у родичів, напарник постійно з ним розмовляв по телефону, а в цей час спільниця їхала до жертви за грошима. Зрештою киянин віддав зловмисниці всі заощадження – близько 30000 гривень», - розповіли в поліції.

Підозрювану затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі перевіряють її причетність до вчинення аналогічних правопорушень. Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєне жінці загрожує до трьох років обмеження волі. Наразі в суді вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Інший затриманий – 26-річний киянин - діяв за аналогічною схемою та ошукав 75-річну жінку на 50 тис. гривень.

Матеріали кримінального провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України із обвинувальним актом направлено до суду. Зловмиснику загрожує до трьох років ув’язнення.