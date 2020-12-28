Новорічна романтика: фонтан у Маріїнському парку засяяв вогнями (фото)

У Маріїнському парку з'явилась невеличка новорічна локація

Фонтан Термена, що є історичною пам’яткою Маріїнського парку, прикрасили новорічною ілюмінацією. Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району.

Озеленювачі розвісили на фонтані гірлянди, сніжинки, на верхівці встановили зірку. Увечері, коли вмикається ілюмінація, фонтан стає схожим на новорічну ялинку.

Поряд із фонтаном комунальники встановили арт-об’єкт у вигляді пари закоханих, що теж світиться ввечері.

«Романтика - таку асоціацію можна викликати, коли дивишся на вечірнє фото новорічно прикрашеного фонтану в Маріїнському парку. А ще й коли припав сніг та все навколо мерехтить - неймовірна краса! В такій атмосфері хочеться, не поспішаючи, прогулюватись, пити каву, тримати кохану людину за руку та ні про що не думати, насолоджуватись миттю», - зазначили озеленювачі.

Нагадаємо, 19 грудня у Києві на Софійській площі відбулася церемонія засвічення вогнів на головній новорічній ялинці країни. Вогні на ялинці засвітив мер Києва Віталій Кличко.

Ялинка на Софійській площі посіла сьоме місце у рейтингу найкрасивіших ялинок Європи.

Загалом у столиці для уникнення скупчення людей цьогорічний новорічний маршрут простягається на 8 км та має 7 локацій: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, парк «Володимирська гірка», Алея художників, Андріївський узвіз та Контрактова площа.

Головна ялинка країни височіє на Софійській площі, головна ялинка Києва – біля Арки дружби народів, а центральну ялинку Подолу встановили на Контрактовій площі.