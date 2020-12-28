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    Ялинка на Софійській площі визнана однією з найкрасивіших у Європі

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    Ялинка на Софійській площі в Києві - Ялинка на Софійській площі визнана однією з найкрасивіших у Європі
    Ялинка на Софійській площі в Києві
    Фото: КМДА

    Головна ялинка Україна увійшла в ТОП-10 новорічних ялинок Європи

    Головна ялинка України на Софійській площі посіла сьоме місце у рейтингу найкрасивіших ялинок Європи.

    Рейтинг складений міжнародною туристичною організацією European Best Destinations. До нього увійшли 19 різдвяних дерев. 

    «Столиця України - ідеальне місце для мандрівників, які шукають автентичності, снігу і традицій. У Києві кілька різдвяних ярмарків. На Софійській площі можна помилуватися однією з найкрасивіших різдвяних ялинок в Європі», - зазначає European Best Destinations в описі новорічної локації Києва.

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    Ялинка на Софійській площі визнана однією з найкрасивіших у Європі
    Ялинка на Софійській площі визнана однією з найкрасивіших у Європі
    Ялинка на Софійській площі визнана однією з найкрасивіших у Європі
    Ялинка на Софійській площі визнана однією з найкрасивіших у Європі
    Ялинка на Софійській площі визнана однією з найкрасивіших у Європі
    Ялинка на Софійській площі визнана однією з найкрасивіших у Європі

    Також зазначається, що різдвяний ярмарок відкритий для відвідувачів з 14 грудня по 20 січня.

    Перше місце у рейтингу найкрасивіших новорічних ялинок Європи посіла ялинка у Вільнюсі.

    Нагадаємо, головна ялинка в центрі Києва – штучна, висотою 31 метр, її прикрашають 1,5 тисяч іграшок і понад 10 км гірлянд. Ялинка обійшлася у 5-7 млн грн. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців.

    Верхівку новорічної ялинки спочатку прикрасили казковим капелюхом замість традиційної зірки, проте у Православній церкві України це сприйняли негативно, зауваживши, що така концепція не має жодного стосунку до Різдва Христового. Згодом із головної ялинки України зняли «казковий» капелюх та встановили традиційну різдвяну зірку.

    Капелюх повернули до святкового містечка на Софійській площі і він став арт-об’єктом, під яким можна зробити яскраве фото.

    Теги: Київ Європа рейтинг новорічні свята ялинка
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