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    Карантин у Києві: чи будуть перевіряти ресторани в новорічну ніч

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    Під час карантину ресторанам у новорічну ніч дозволено працювати до першої години ночі - Карантин у Києві: чи будуть перевіряти ресторани в новорічну ніч
    Під час карантину ресторанам у новорічну ніч дозволено працювати до першої години ночі
    Фото з відкритих джерел

    У новорічну ніч мобільні бригади, що стежать за дотриманням карантину, виїжджати за скаргами не будуть

    Спеціальні перевірки щодо дотримання протиепідемічних заходів ресторанним бізнесом та на новорічних локаціях у Києві не будуть проводитися. Перевірки будуть проводитися в звичайному режимі.

    Про це в коментарі РБК-Україна розповів очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

    Всього в столиці працюють 10 мобільних груп. До їх складу входять представники Національної поліції, Держпродспоживслужби і муніципальної охорони.

    «Вони будуть за скаргами споживачів приїжджати. Вони виїжджають на скарги щодня. Це щоденна робота, і вона не припиняється і не гальмується. Але акцент сьогодні у зв'язку з новорічними святами дійсно на новорічні ярмаркові заходи, ТРЦ і ресторанний бізнес», - сказав Рубан.

    Він зазначив, що в новорічну ніч мобільні бригади виїжджати за скаргами не будуть.

    «Звернення будуть розглядатися в той же день протягом 24 годин. Це не Національна поліція, не загроза для життя, тому ми це будемо вирішувати в плановому порядку», - повідомив Рубан.

    Раніше повідомлялося, що у Києві можуть закрити новорічні локації, якщо будуть ігноруватися протиепідемічні заходи.

    Згодом стало відомо, що головна ялинка України на Софійській площі в Києві не буде закрита для відвідування.

    В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    У новорічну ніч закладам харчування дозволено працювати до першої години ночі.

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    Теги: Київ ресторан новорічні свята карантин коронавірус
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