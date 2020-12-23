Карантин у Києві: чи будуть перевіряти ресторани в новорічну ніч

Під час карантину ресторанам у новорічну ніч дозволено працювати до першої години ночі

У новорічну ніч мобільні бригади, що стежать за дотриманням карантину, виїжджати за скаргами не будуть

Спеціальні перевірки щодо дотримання протиепідемічних заходів ресторанним бізнесом та на новорічних локаціях у Києві не будуть проводитися. Перевірки будуть проводитися в звичайному режимі.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Всього в столиці працюють 10 мобільних груп. До їх складу входять представники Національної поліції, Держпродспоживслужби і муніципальної охорони.

«Вони будуть за скаргами споживачів приїжджати. Вони виїжджають на скарги щодня. Це щоденна робота, і вона не припиняється і не гальмується. Але акцент сьогодні у зв'язку з новорічними святами дійсно на новорічні ярмаркові заходи, ТРЦ і ресторанний бізнес», - сказав Рубан.

Він зазначив, що в новорічну ніч мобільні бригади виїжджати за скаргами не будуть.

«Звернення будуть розглядатися в той же день протягом 24 годин. Це не Національна поліція, не загроза для життя, тому ми це будемо вирішувати в плановому порядку», - повідомив Рубан.

Раніше повідомлялося, що у Києві можуть закрити новорічні локації, якщо будуть ігноруватися протиепідемічні заходи.

Згодом стало відомо, що головна ялинка України на Софійській площі в Києві не буде закрита для відвідування.

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

У новорічну ніч закладам харчування дозволено працювати до першої години ночі.