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    Дідусь із кримінальним досвідом обікрав працівницю кав’ярні в центрі Києва

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    Грабіжником виявився 68-річний киянин - Дідусь із кримінальним досвідом обікрав працівницю кав’ярні в центрі Києва
    Грабіжником виявився 68-річний киянин
    Фото: Нацполіція

    Чоловік викрав гаманець із куртки працівниці кав’ярні

    У приміщенні кав’ярні на вулиці Андріївській в центрі Києва сталася крадіжка. Повідомлення про це надійшло до поліції. Для документування злочину на місце події виїхала слідчо-оперативна група, інформує пресслужба столичної поліції.

    На місці поліцейські поспілкувались із заявницею та дізнались про обставини. За словами потерпілої, на деякий час вона залишила робоче місце, чим скористався невідомий. Він пройшов за барну стійку, де з кишені її куртки викрав гаманець із двома тисячами гривень.

    Переглянувши відео з камери спостереження, працівники кримінальної поліції встановили особу, причетну до скоєння злочину. Зловмисника затримали за місцем мешкання.

    Затриманим виявився 68-річний місцевий мешканець, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

    Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

    На час досудового розслідування порушник перебуватиме під нічним домашнім арештом. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, нещодавно на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі Києва невідомі пошкодили замок вхідних дверей магазину та викрали звідти телефони. Правоохоронці встановили, що викрадено 17 одиниць товару, а це – планшети і телефони на загальну суму понад 214 тис. грн.

    У Києві поліцейські охорони затримали двох чоловіків, які намагалися зі складу на проспекті Академіка Глушкова викрасти автозапчастини.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал пограбування
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