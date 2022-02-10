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    Обмеження руху в Києві 10-11 лютого: в Україну прибуде глава уряду Литви

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    У Києві можуть частково обмежити рух через візит&nbsp;глави уряду Литви - Обмеження руху в Києві 10-11 лютого: в Україну прибуде глава уряду Литви
    У Києві можуть частково обмежити рух через візит глави уряду Литви
    фото з відкритих джерел

    Можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста Києва, а також на деяких вулицях Дарницького району

    В окремих районах Києва 10-11 лютого можливе тимчасове обмеження руху транспорту у зв’язку з візитом прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте. Про це повідомляє у ФейсбуціУправління державної охорони.

    «10-11 лютого у зв’язку з офіційним візитом до України прем’єр-міністра Литовської Республіки Інгріди Шимоніте можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста Києва, а також на деяких вулицях Дарницького району», – ідеться у повідомленні.

    В УДО поінформували, що відповідно до Закону «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», держохорона забезпечується для глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують нашу країну на запрошення органів державної влади.

    У зв'язку з можливим обмеженням руху, автомобілістам слід заздалегідь спланувати свій маршрут. Щоб уникнути неприємностей, краще поміняти свій шлях до пункту призначення.

    До слова, головнокомандувач Збройних сил Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявив, що через початок навчань у Білорусі за участю російських військових підвищено рівень бойової готовності литовських ЗС.

    Теги: Київ дорожній рух Литва
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    Обмеження руху в Києві 10-11 лютого: в Україну прибуде глава уряду Литви