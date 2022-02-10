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    Поліція затримала водія зі смертельною дозою алкоголю в крові (фото)

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    Прилад показав понад 5 проміле алкоголю в крові водія

    На трасі Київ – Харків поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого перебував водій у стані сильного алкогольного сп'яніння. Після перевірки прилад показав у крові водія смертельну дозу алкоголю, яка перевищила 5 проміле. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Київської області у Facebook.

    «Близько 2-ї ночі на 82 км автодороги Київ – Харків правоохоронці зупинили транспортний засіб Ford за порушення ПДР», – йдеться в повідомленні.

    Під час спілкування з водієм, патрульні помітили у нього ознаки сильного алкогольного сп'яніння.

    «Водій погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат – понад 5 проміле», – уточнили патрульні.

    Патрульні склали на водія протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП, а транспортний засіб евакуювали на штрафмайданчик.

    У поліції закликали водіїв до відповідальності.

    Нагадаємо, у Києві п’яний водій збив хлопчика на пішохідному переході та втік.

    До слова, п’яний водій «швидкої» влаштував ДТП на Закарпатті.

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    Теги: Харків ДТП Київ водій ПДР автомобіль
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    Поліція затримала водія зі смертельною дозою алкоголю в крові (фото)