До Києва прибуло з США понад 80 тонн боєприпасів

У Бориспіль прибув другий за добу літак з американською допомогою для ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибув десятий літак із військовою допомогою від США. Про це Резніков повідомив в Twitter

В аеропорт «Бориспіль» ввечері 9 лютого прибув літак із військовою допомогою від США. Це друге повітряне судно за добу, що доставило військові вантажі в Україну.