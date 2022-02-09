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    В Україну прибув десятий літак із військовою допомогою від США

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    До Києва прибуло з США понад 80 тонн боєприпасів<br /><br /> - В Україну прибув десятий літак із військовою допомогою від США
    До Києва прибуло з США понад 80 тонн боєприпасів

    фото: oleksiireznikov / Twitter

    У Бориспіль прибув другий за добу літак з американською допомогою для ЗСУ

    Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибув десятий літак із військовою допомогою від США. Про це Резніков повідомив в Twitter

    В аеропорт «Бориспіль» ввечері 9 лютого прибув літак із військовою допомогою від США. Це друге повітряне судно за добу, що доставило військові вантажі в Україну.

    «Сьогодні в аеропорті «Бориспіль» день «відкритих дверей»! Відразу за 9-м птахом зі Сполучених Штатів Америки прилетів й 10-й птах. Ще понад 80 тонн боєприпасів для Збройних Сил України від наших партнерів! Вітаємо в Києві», – зазначив Резніков.

    Раніше сьогодні стало відомо, що до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.

    Згодом міністр оборони уточнив, яку військову допомогу привіз літак із Британії.

    5 лютого у Київ прибув восьмий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. На борту літака майже 90 т озброєння, яке передадуть українським військовим.

    Нагадаємо, 3 лютого до України прибув сьомий літак з військовою допомогою від США. На його борту – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Попередній рейс з оборонною допомогою приземлився 1 лютого, літак привіз 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

    Станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

    Ще США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю. Крім того, рішення про надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році ухвалили уряди Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

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    Теги: Київ США ЗСУ Аеропорт Бориспіль Путін літак військові аеропорт озброєння Офіс президента
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    В Україну прибув десятий літак із військовою допомогою від США