Байден провів переговори з Макроном після його візитів до Москви та Києва

Байден поговорив з Макроном після візитів французького лідера до Москви та Києва

Президент США поговорив із президентом Франції цього ранку

Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном після візиту французького лідера до Росії та України. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час-пресконференції в Білому домі.

«Президент поговорив із президентом Макроном цього ранку», – сказала Псакі.

Вона зазначила, що очікує й на інші розмови президента з європейськими колегами протягом цього тижня.

Раніше ЗМІ повідомили, що Макрон озвучив Путіну пропозиції щодо України, які не були погоджені з НАТО.

Нагадаємо, 7 лютого у Кремлі відбулися переговори президентів Франції та Росії Емманюеля Макрона та Володимира Путіна. Їх основною темою було врегулювання ситуації навколо України.

Наступного дня Макрон відвідав Київ, де провів переговори із українським лідером Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці.

Макрон, зокрема, заявив, що Мінські угоди – це єдиний шлях, який дозволить встановити мир.

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