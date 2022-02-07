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    Литва підвищила боєготовність через навчання у Білорусі

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    Збройні сили Литви підвищили рівень боєздатності - Литва підвищила боєготовність через навчання у Білорусі
    Збройні сили Литви підвищили рівень боєздатності
    фото: Delfi

    За даними НАТО, у Білорусі будуть дислоковані близько 30 тис. російських військових

    Головнокомандувач Збройних сил Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявив, що через початок навчань у Білорусі за участю російських військових підвищено рівень бойової готовності литовських ЗС. Про це повідомляє Delfi.

    «Рівень пильності (підвищено для того – ред.), щоб ми встигли відреагувати на зміну ситуації або ймовірну загрозу для нас і бути у відповідному місці з такими потужностями, які знадобляться», – сказав Рупшис.

    При цьому він «глибоко переконаний» у тому, що частина російських військовослужбовців після навчань залишиться в Білорусі. І все-таки, за словами Рупшиса, прямої загрози для безпеки Литви з Білорусі зараз немає.

    За даними НАТО, у Білорусі будуть дислоковані близько 30 тис. російських військових.

    До слова, американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки території Білорусі, на яких видно скупчення військ на кордоні з Україною.

    Нагадаємо, німецьке видання Bild оприлюднило плани Росії, за якими вона планує встановити в Києві маріонетковий уряд та приєднати Україну до Союзної держави РФ та Білоруссю.

    До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

    Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

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    Теги: Білорусь Росія НАТО Путін військові навчання Литва
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    Литва підвищила боєготовність через навчання у Білорусі