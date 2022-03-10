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    Оборону Києва буде підсилено новим спецпідрозділом

    На вулицях Києва барикади та протитанкові їжаки - Оборону Києва буде підсилено новим спецпідрозділом
    На вулицях Києва барикади та протитанкові їжаки
    фото: УНІАН

    У МВС повідомили про створення зведеного батальйону Національної поліції

    Для зміцнення оборони Києва було створено тактичний підрозділ. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в інтерв’ю «Радіо НВ».

    «Днями прийнято рішення про створення зведеного батальйону Національної поліції, зокрема, в Києві, який підсилить сили оборони Києва», - сказав він.

    Батальйон буде виконувати завдання командування оборони Києва насамперед по боротьбі з можливими десантами противника. «Будуть допомагати перекривати проривонебезпечні напрямки, а також виконувати інші доручення Командувача сил оборони Києва», - зазначив Єнін.

    Як відомо, сьогодні вночі під Києвом майже на всіх напрямках наші війська перейшли в контрнаступ.

    Оборонці Києва стійко утримують рубежі, охороняють об’єкти критичної інфраструктури міста.

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    Теги: Національна поліція України Росія МВС Київ війна #stoprussia
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    Оборону Києва буде підсилено новим спецпідрозділом