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    Як живуть бездомні мешканці столиці під час війни (відео)

    Безхатьки зараз виживають переважно завдяки допомозі волонтерів - Як живуть бездомні мешканці столиці під час війни (відео)
    Безхатьки зараз виживають переважно завдяки допомозі волонтерів
    скріншот з відео

    Триває 15 доба військової агресії росії проти України

    Під час війни погано стає всім. Але що трапилось з тими, у кого навіть житла немає?

    Журналісти зробили репортаж про життя київських безхатьків.

    Частина з них зараз живе на центральному вокзалі.

    «Хтось ховається в підвалах, хтось на вокзалі. У кого є документи, той може переночувати у метро» розповідає бездомний чоловік. Каже його викинула з дому дружина, коли він сидів у в'язниці.

    За його словами, частина киян нормально ставиться до нього і йому подібних, але є й такі що виганяють зі сховку.

    «У нас дуже хороші волонтери» розповіла жінка, що гуртується з іншими безхатьками в метро «Вони допомагають всім. І солдатам, і звичайним людям»

    Нагадаємо, із заявками на отримання продуктових наборів треба звертатися винятково до міських територіальних центрів соціального обслуговування громадян.

    Більше того, територіальні центри забезпечують продуктовими наборами тільки осіб, що належать до соціально незахищених категорій, та тих, що опинилися в складних життєвих обставинах.

    Теги: Київ метро війна документи житло #stoprussia
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    Як живуть бездомні мешканці столиці під час війни (відео)