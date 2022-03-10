Де можна отримати продуктовий набір у Києві: список адрес

Міська влада закликає киян гуртуватися і за можливості допомагати тим, хто поруч

Із заявками на отримання продуктових наборів треба звертатися винятково до міських територіальних центрів соціального обслуговування громадян. Про це повідомляє КМДА.

Більше того, територіальні центри забезпечують продуктовими наборами тільки осіб, що належать до соціально незахищених категорій, та тих, що опинилися в складних життєвих обставинах. Ідеться про:

осіб з інвалідіністю;

родини, в яких виховуються діти з інвалідністю;

одиноких людей літнього віку;

паліативних хворих;

осіб, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів тощо.

Якщо ви належите до однієї з цих категорій осіб, то можете звернутися до територіальних центрів соціального обслуговування із заявкою про допомогу.

Наводимо контакти територіальних центрів соціального обслуговування, куди треба звертатися особам із перелічених вище категорій, відповідно до району проживання:

Київський міський територіальний центр соціального обслуговування

вул. Котельникова, 32/11

044-450-91-66

Голосіївський район

вул. Л. Толстого, 25/2

044-235-00-40

Дарницький район

вул. Вербицького, 9-І

044-562-47030

Деснянський район

вул. Будищанська, 4

044-533-72-51

Дніпровський район

вул. Курнатовського, 7-А

044-512-00-35

Оболонський район

вул. Озерна, 18-А

044-414-09-41

Печерський район

вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А

066-733-07-30

Подільський район

вул. Братська, 15/9

044-425-05-12

Святошинський район

вул. Жмеринська, 22-А

044-405-92-75

Солом’янський район

б-р В. Гавела, 83-А

044-497-73-27

Шевченківський район

вул. Сальського, 11-А

044-467-00-14

Наголошуємо, що 15-51 НЕ приймає заявки на продуктові набори. Наразі у будинкових чатах та районних групах в соцмережах почали поширювати некоректну інформацію про можливість замовлення продуктових наборів через контактний центр 1551. Через велику кількість дзвінків робота контактного центру фактично заблокована і установа не може виконувати свої прямі функції. Якщо вам не вдалося додзвонитися до територіального центру, то повідомити про це можна у 15-51.