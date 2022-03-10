Російських окупантів зупинено на всіх напрямках – Міноборони

Противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці

Оборонці Києва стійко утримують рубежі, охороняють об’єкти критичної інфраструктури міста

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках. Протягом дня захисники України на Поліському та Волинському напрямках змусили противника відійти на невигідні для нього рубежі. На Сіверському напрямку звільнили населений пункт Бакланова Муравійка. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Оборонці Києва стійко утримують рубежі, охороняють об’єкти критичної інфраструктури міста.

Російських окупантів зупинено на всіх напрямках, противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.

В районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області окупанти шукають спосіб здатися в полон.

Наразі загарбники зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації та пропаганди по всіх наявних інформканалах.

«За допомогою кіберпідрозділів та федеральних ЗМІ ворог активно поширює дезінформацію щодо діяльності вищого воєнно-політичного керівництва України, створює та розповсюджує фейки про прийняття керівництвом нашої держави умов РФ, заклики до припинення вогню та складання зброї українськими військовими. Закликаємо довіряти тільки перевіреним джерелам та зберігати спокій», – йдеться у повідомленні.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков звернувся до російських загарбників та військово-політичного керівництва РФ.

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