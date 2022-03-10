За кілька днів наші військові можуть відкинути окупантів від Києва за білоруський кордон

Наші бригади, поповнені новими силами та засобами, тиснуть ворога під Бородянкою, Ірпенем, Абрамівкою, Броварами – всюди

Працює артилерія, літаки, ПТРК, байрактари – тупо все

Друзі, сьогодні вночі під Києвом майже на всіх напрямках наші війська перейшли в контрнаступ.

*башать рашистів люто. І дуже часто – вже не беруть в полон.

Це їм за Харків, Маріуполь, Ізюм, Чернігів, Суми, Охтирку, Миколаїв, Херсон.

Наші бригади, поповнені новими силами та засобами, тиснуть їх під Бородянкою, Ірпенем, Абрамівкою, Броварами – всюди.

Працює артилерія, літаки, ПТРК, байрактари – тупо все.

Ще кілька днів – і жодного рашиста біля Києва не лишиться. І вони будуть відкинуті за білоруський кордон.

А далі займемося Півднем.

Джерело: блог Богдана Буткевича

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.