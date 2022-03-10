За кілька днів наші військові можуть відкинути окупантів від Києва за білоруський кордон
Працює артилерія, літаки, ПТРК, байрактари – тупо все
Друзі, сьогодні вночі під Києвом майже на всіх напрямках наші війська перейшли в контрнаступ.
*башать рашистів люто. І дуже часто – вже не беруть в полон.
Це їм за Харків, Маріуполь, Ізюм, Чернігів, Суми, Охтирку, Миколаїв, Херсон.
Наші бригади, поповнені новими силами та засобами, тиснуть їх під Бородянкою, Ірпенем, Абрамівкою, Броварами – всюди.
Працює артилерія, літаки, ПТРК, байрактари – тупо все.
Ще кілька днів – і жодного рашиста біля Києва не лишиться. І вони будуть відкинуті за білоруський кордон.
А далі займемося Півднем.
Джерело: блог Богдана Буткевича