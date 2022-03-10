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    Думки вголос

    За кілька днів наші військові можуть відкинути окупантів від Києва за білоруський кордон

    Наші бригади, поповнені новими силами та засобами, тиснуть ворога під Бородянкою, Ірпенем, Абрамівкою, Броварами&nbsp;&ndash; всюди - За кілька днів наші військові можуть відкинути окупантів від Києва за білоруський кордон
    Наші бригади, поповнені новими силами та засобами, тиснуть ворога під Бородянкою, Ірпенем, Абрамівкою, Броварами – всюди

    Працює артилерія, літаки, ПТРК, байрактари – тупо все

    Друзі, сьогодні вночі під Києвом майже на всіх напрямках наші війська перейшли в контрнаступ.

    *башать рашистів люто. І дуже часто – вже не беруть в полон.

    Це їм за Харків, Маріуполь, Ізюм, Чернігів, Суми, Охтирку, Миколаїв, Херсон.

    Наші бригади, поповнені новими силами та засобами, тиснуть їх під Бородянкою, Ірпенем, Абрамівкою, Броварами – всюди.

    Працює артилерія, літаки, ПТРК, байрактари – тупо все.

    Ще кілька днів – і жодного рашиста біля Києва не лишиться. І вони будуть відкинуті за білоруський кордон.

    А далі займемося Півднем.

    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Харків Маріуполь Суми Київ війна військові Херсон Чернігів #stoprussia
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    За кілька днів наші військові можуть відкинути окупантів від Києва за білоруський кордон